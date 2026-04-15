¡Volvió Olaf! Así es el Mundo de Frozen en Disneyland París

Disneyland es conocido como “El lugar más feliz del mundo”. Entrar a estos parques es sumergirte en el mundo de Mickey Mouse y sus amigos. Para los amantes de Frozen, recientemente se inauguró el Mundo de Frozen en París, conoce los detalles.

A más de una década de su estreno en 2013, Frozen se ha consolidado como uno de los mayores éxitos de Disney. Elsa y Anna forman parte de la nueva generación de princesas, ayudando a redefinir la visión sobre estos personajes.

Al igual que Tiana, Mérida, Moana y otras que componen a las princesas modernas, su historia no se centra en el romance, sino en el amor fraternal, la independencia y el empoderamiento femenino.

La prueba es cómo “Libre soy” se convirtió en un himno global cantado por niñas de diferentes edades. Por esa razón, Frozen no podía quedar fuera de Disneyland alrededor del mundo.

Además de encontrar a los protagonistas caminando por los parques, existe una atracción que se inauguró en 2016 en EPCOT, en Florida, pero que cobró fuerza este 2026 al inaugurarse en Disneyland París, donde también se inauguró el Mundo de Frozen.

¿Cómo es el Mundo de Frozen en Disneyland París?

Recientemente, Disneyland París inauguró una zona inmersiva inspirada en el universo de Elsa y Anna: El Mundo de Frozen. Aquí puedes explorar el reino de Arendelle a través de atracciones, restaurantes y tiendas temáticas.

Según han descrito los visitantes, las calles y escaparates de la ciudad, parecen un decorado de película. Además, puedes ver los barcos navegar en la bahía de Arendelle y conocer a las princesas en el palacio.

El diseño de la ciudad está inspirado en la arquitectura escandinava; las coloridas fachadas están adornadas con el tradicional rosemaling noruego, una fuente central exhibe la famosa estrella de Frozen, y allí está el palacio real.

Pero uno de los grandes atractivos es Olaf, el simpático muñeco de nieve, quien ha cobrado vida. Por primera vez en un Disneyland del mundo, se presentó un Olaf animatrónico que se mueve libremente y habla, tras años de desarrollo.

Este robot interactivo mide 89 centímetros de altura y pesa 15 kilos, lo que lo hace parecer tan real, que dudas que no lo sea, pues además reproduce frases pregrabadas del actor de voz de Olaf, Josh Gad, y se mueve como el personaje de la película.

En el Mundo de Frozen, también disfrutarás de la obra “Una celebración de Arendelle”, una representación donde los personajes de Elsa, Anna, Kristoff y el robot Olaf actúan en barcos sobre el agua frente al palacio. La música original fue compuesta por los mismos compositores de los éxitos de las películas de Frozen.

Y como ninguna experiencia de Disney está completa sin la comida temática, puedes disfrutar de comida rápida con inspiración escandinava o de algo más elegante en el restaurante y salón The Regal View.

Aquí disfrutarás de un menú de tres tiempos mientras las princesas Disney se pasean para saludar a cada grupo de comensales, posar para fotos y dar abrazos.

Además de Olaf, la gran atracción es Frozen Ever After. Inspirada en el mágico mundo de hielo, no solo está en París, también en EPCOT, en Florida, además de en Disneyland Japón y Hong Kong.

En el primer parque se inauguró oficialmente en 2016, a tres años del estreno de la película, y está ubicado en el pabellón de Noruega. Sin embargo, tras casi diez años de operaciones, hace unos meses estuvo cerrada por remodelación.

Fue en febrero de 2026 cuando la atracción fue reabierta sorprendiendo con nuevos animatrónicos. Justamente, coincidió con la inauguración en marzo de este mismo año, de esta atracción en Disneyland París. ¿De qué trata?

Descubre el Mundo de Frozen en Disney París © Disney/Press Association/dpa

¿Cómo es la nueva atracción Frozen Ever After de Disneyland París?

Al igual que en Florida, Japón y Hong Kong, la atracción de Frozen en Disney París consta de un recorrido en bote para recorrer Arandelle, el reino ficticio donde está situada esta película. Sin embargo, para algunos, la versión europea supera a la “original”.

Desde la fila y durante toda la atracción, te transportas al universo de Frozen a través de la arquitectura, la música ambiental y diferentes detalles visuales.

Durante el recorrido podrás conocer el castillo de Elsa, el bosque encantado, la aldea de Arendelle y diferentes escenas icónicas de la película. Aunque la cereza del pastel son los animatrónicos de última generación.

Estas figuras animadas, combinan mecánica avanzada con proyecciones digitales. De esta forma, Elsa, Anna y hasta Olaf, logran tener movimientos fluidos y expresiones faciales realistas.

Además, lo que ha sorprendido a los visitantes de Disneyland París, son los efectos especiales de la atracción de Frozen, pues cuenta con cambios de temperatura simulados, proyecciones e iluminación dinámica que recrea la magia del hielo.

Aunque recientemente se viralizó en redes sociales el colapso del animatrónico de Olaf en Disney París durante su presentación, todo indica que volvió más fuerte y el Mundo de Frozen está listo para recibir a todos los visitantes. ¿Te lanzas a París?