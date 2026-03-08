Hermès transforma la pasarela en un bosque crepuscular

La diseñadora de Hermès, Nadege Vanhee, se inspiró en el ambiente crepuscular para su colección de otoño/invierno, con abrigos fluidos de cuero, minivestidos con cremallera y pantalones cortos de ciclista.

Los invitados que entraban en la Garde Republicaine, el extenso cuartel de la gendarmería a caballo de París, pisaban un suelo de musgo espeso que se extendía por todo el espacio del desfile y líquenes, bajo un cielo estrellado.

Titulada Entre chien et loup (Entre perro y lobo), la colección se inspira en ese momento al final del día en el bosque, cuando las sombras de los árboles adquieren un aire misterioso. Aquí, las recorren mujeres que pasean con botas altas de tacón plano y pantalones de montar.

Fotos: AFP

La mujer Hermès “da un paso al frente y despierta un mundo invisible, como Hécate, la diosa con la antorcha que ilumina la oscuridad: con paso fluido, habita el momento y recorre el espacio”, escribió la diseñadora en su declaración de intenciones, distribuida para el desfile.

Las modelos emergían de una luminosa abertura circular en la pared del fondo, que evocaba la luna, y desfilaban por una sinuosa pasarela elevada, sobre la vegetación.

Fotos: AFP

Los looks se presentaron en tonos azul oscuro y verde, con toques de naranja, granate y amarillo.

Los ajustados vestidos de cuero oscuro tenían cremalleras asimétricas que dejaban ver una camisa en contraste debajo, mientras que los largos abrigos marrones lucían amplios cuellos de piel de oveja.

Fotos: AFP

Las chaquetas de aviador y las gabardinas se combinaron con brillantes pantalones cortos de ciclista de piel de cordero. La piel de avestruz se utilizó en todas las prendas para chaquetas, pantalones de montar y un mono naranja de inspiración motera con cremallera y cinturón.

La sastrería incluyó chaquetas cruzadas y pantalones pitillo en tonos marrones y burdeos iridiscente.

Vanhee ha sido directora creativa de moda femenina desde 2014 para Hermès, empresa que atiende a los ultrarricos y controla estrictamente el acceso a sus productos, con listas de espera de años para sus bolsos más exclusivos.

Hermès es una de las muchas grandes marcas de lujo que desfilan en la Semana de la Moda de París, que comenzó el lunes y se extenderá hasta el 11 de marzo, con los desfiles de Chanel y Louis Vuitton aún por llegar.

Fotos: AFP

cva*