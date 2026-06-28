La millonaria colección de bolsos Birkin de Erling Haaland; ¡goles y alta costura!

El mundo del fútbol y el de la alta costura han cruzado sus caminos de formas sorprendentes en los últimos años y, dentro de este terreno, entra la millonaria colección de bolsos Birkin de Erling Haaland.

El delantero estrella del Manchester City y seleccionado de Noruega durante el Mundial 2026, domina los titulares por una razón completamente ajena a los balones: su fascinante y costosa colección de bolsos de lujo.

Fuera de las canchas, el joven deportista noruego se ha consolidado rápidamente como un auténtico referente de las tendencias más vanguardistas del streetwear y el maximalismo de élite.

Al descender del transporte del equipo o al dejarse ver en aeropuertos de todo el planeta, Haaland presume con orgullo piezas de la firma francesa Hermès, específicamente de la legendaria línea Birkin.

Haaland ha tomado la delantera en la reinterpretación de este accesorio para el armario masculino contemporáneo.

Colección de bolsos Birkin de Erling Haaland Instagram @erling

La millonaria colección de bolsos Birkin de Erling Haaland

Erling Haaland tiene una inclinación por una rama muy específica de la familia Hermès: los modelos Haut à Courroies, ampliamente conocidos en la industria bajo las siglas HAC.

Este diseño en particular es considerado el antecesor directo del clásico Birkin y fue creado originalmente a finales del siglo XIX para transportar equipo de equitación.

Gracias a sus proporciones más altas y anchas en comparación con las versiones tradicionales, estas piezas XL se adaptan de forma idílica a las necesidades de viaje de un atleta que mide casi dos metros de altura.

Entre las piezas más espectaculares que dan forma a su valiosa colección, destacan:

Hermès HAC 50 "Endless Road" (Gris Perle): bolso de viaje de tamaño 50, presenta un intrincado trabajo de patchwork de cuero cosido y pintado a mano que recrea la perspectiva de una carretera infinita cruzando un paisaje montañoso. El valor estimado de esta edición especial del año 2019 ronda los 45,000 dólares; es decir, casi 800 mil pesos mexicano.

bolso de viaje de tamaño 50, presenta un intrincado trabajo de patchwork de cuero cosido y pintado a mano que recrea la perspectiva de una carretera infinita cruzando un paisaje montañoso. El valor estimado de esta edición especial del año 2019 ronda los 45,000 dólares; es decir, casi 800 mil pesos mexicano. Hermès HAC 40 "Rock" Black Evergrain: un modelo de estética sumamente moderna y disruptiva que fusiona la elegancia del bolso con el espíritu rebelde de una chaqueta de motociclista.

un modelo de estética sumamente moderna y disruptiva que fusiona la elegancia del bolso con el espíritu rebelde de una chaqueta de motociclista. Hermès HAC Multipockets Birkin 50: de enfoque utilitario y vanguardista confeccionado en la resistente piel Togo, conocida por su alta inmunidad ante las ralladuras. Este bolso alcanza una valoración que supera los 69,000 dólares. (más d eun millón de pesos mexicanos).

de enfoque utilitario y vanguardista confeccionado en la resistente piel Togo, conocida por su alta inmunidad ante las ralladuras. Este bolso alcanza una valoración que supera los 69,000 dólares. (más d eun millón de pesos mexicanos). Hermès Black and Orange Togo Leather HAC Casaque 40: se vendió originalmente a través de la prestigiosa casa de subastas Sotheby's por una cifra aproximada de 33,000 dólares.

Colección de bolsos Birkin de Erling Haaland X @just_emma30

La devoción de la familia Haaland por la exclusividad de Hermès no se limita únicamente a las elecciones personales del delantero del Manchester City. El futbolista ha demostrado que le encanta compartir su pasión por la alta moda con compañera de vida, la también futbolista noruega Isabel Haugseng Johansen.

Durante unas vacaciones de verano a bordo de una embarcación privada, las redes sociales estallaron al revelarse el impresionante obsequio que Erling le otorgó a su pareja.

Se trató de un bolso Hermès Birkin 25 Himalaya Niloticus Crocodile, una de las piezas más raras, codiciadas y costosas de todo el planeta. Este bolso en particular, confeccionado con la piel de cocodrilo del Nilo y teñido minuciosamente para imitar los tonos blancos y grises de las majestuosas montañas del Himalaya, no se puede conseguir mediante los canales de distribución habituales de la marca.

Su adquisición requiere acudir de manera obligatoria a casas de subastas especializadas, donde piezas similares con acabados de alta joyería han alcanzado valores astronómicos que rozan los 330,000 dólares ( más de 5 millones de pesos mexicanos).

Colección de bolsos Birkin de Erling Haaland X @just_emma30

Los bolsos Hèrmes en el fútbol masculino

El coleccionismo de artículos de lujo por parte de los atletas de alto rendimiento no es algo nuevo. Históricamente, las grandes estrellas del balompié han destinado importantes sumas de dinero a la adquisición de automóviles deportivos personalizados, mansiones en zonas exclusivas y colecciones de relojes mecánicos de alta complicación.

No obstante, la predilección de Erling Haaland por los bolsos Birkin marca un punto de inflexión cultural en el vestuario deportivo, abriendo paso a una estética mucho más arriesgada y libre de los antiguos estereotipos de género que imperaban en la vestimenta de los jugadores.

El delantero noruego no es el único que ha caído ante el encanto de la casa de modas parisina; figuras como David Beckham, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han sido vistos en diversas ocasiones portando algún accesorio de la firma.

Sin embargo, lo que diferencia radicalmente la propuesta de Haaland es el volumen, la rareza y la extravagancia de las piezas que ha decidido integrar a su colección privada.