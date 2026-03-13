¿Plan con niños? Llega a CDMX el Maratón Nacional de Teatro con decenas de espectáculos

¿A tus hijos les gusta el teatro? Si son fanáticos de las artes escénicas, no pueden perderse el Gran Maratón Nacional de Teatro para Niñas, Niños, Niñes y Adolescentes, un evento lleno de creatividad y diversión pensado especialmente para el público infantil y juvenil.

Este encuentro cultural promete sorprender a las familias con 71 propuestas escénicas, organizadas en el marco del Día Mundial del Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, una fecha que celebra el teatro creado especialmente para las nuevas generaciones.

Maraton de teatro para niños

La edición número 18 del maratón es presentada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Teatro.

Cada año, este evento busca acercar a niñas, niños y adolescentes al mundo del teatro, fomentando la imaginación, la creatividad y el gusto por las artes escénicas desde temprana edad.

Gran maratón nacional de teatro para niños niñas y jóvenes, fechas Foto: Canva

Compañías de Teatro

Anelvi Rivera Milflores, subdirectora del Programa de Teatro para niñas, niños, niñes y adolescentes, explicó que en esta edición se presentarán 71 proyectos escénicos en todo el país: 40 funciones en la Ciudad de México y 31 en diferentes estados.

Las presentaciones estarán a cargo de 60 compañías teatrales.

Algunas de las compañías participantes son:

Cosmonautas Teatro de Sombras La Covacha Teatro La Bomba Teatro AlMa Arte Escénico En su tinta producciones Compañía Frenesí Teatro en llamas Ráfaga Teatro Depalabrayhueso Mondomeraki Proyecto Oso Índigo Aldea Teatro Teatro al Vacío Astillero Teatro Orquesta de Alientos de la Universidad Nacional Autónoma de México

Gran maratón nacional de teatro para niños niñas y jóvenes, fechas Foto: Canva

Obras de teatro para niños cdmx

Durante esta edición, las familias podrán disfrutar actividades diseñadas para todas las edades, desde los más pequeños hasta adolescentes.

Habrá propuestas como:

Teatro de títeres. Teatro de sombras. Montajes con actores y actrices en escena. Además, el programa incluye espectáculos que combinan danza, música, acrobacia e incluso pintura, ofreciendo experiencias distintas que invitan a aprender y divertirse al mismo tiempo. Una exposición de animales de metal en el Jardín Escénico Instalaciones interactivas para que niñas, niños y adolescentes conozcan cómo funciona el teatro por dentro

En estos espacios podrán aprender sobre iluminación, escenografía y vestuario, e incluso tendrán la oportunidad de caracterizarse con trajes utilizados en grandes producciones del INBAL. Puedes consultar la cartelera completa en sus redes sociales.

Maratón de teatro para niños cuándo empieza

El evento se llevará a cabo durante dos días llenos de actividades y espectáculos para toda la familia.

Las funciones se realizarán el: sábado 21 de marzo y domingo 22 de marzo. Será una excelente oportunidad para disfrutar de la cartelera cultural pensada para niñas, niños y adolescentes, pero que también encantará a los adultos.

Gran maratón nacional de teatro para niños niñas y jóvenes, fechas Foto: Canva

Maratón de teatro para niños ¿dónde?

Las funciones se presentarán en los teatros del Centro Cultural del Bosque, así como en el Jardín Escénico, ubicados cerca del Campo Marte, sobre Paseo de la Reforma, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX.

¿Cómo llegar al Centro Cultural del Bosque?

La forma más sencilla de llegar es utilizando el Metro de la Ciudad de México. La estación más cercana es Estación Auditorio, ubicada a pocos minutos caminando del recinto cultural.

Gran maratón nacional de teatro para niños niñas y jóvenes, fechas Foto: @Centro Cultural Del Bosque

Si estás buscando un plan cultural para tus hijos, este maratón puede ser una excelente opción para que niñas, niños y adolescentes se acerquen al teatro, exploren su creatividad y disfruten de un fin de semana lleno de arte y diversión en familia.