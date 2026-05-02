¿Fan de Harry Potter? Habrá evento de bedida icónica de esta saga mágica

Si eres fan de Harry Potter y siempre estás en busca de planes para vivir la magia en la vida real, esta experiencia es para ti.

Llega a México un evento que promete emocionar a los seguidores del mundo mágico: Butterbeer Season, donde podrás probar la icónica cerveza de mantequilla.

Butterbeer Season: la experiencia mágica

A través de la plataforma de Warner Play Latino, se anunció este evento especial pensado para fans de la saga.

La cerveza de mantequilla, una de las bebidas más famosas del universo mágico, es todo un símbolo que muchos muggles han querido probar desde que apareció en la historia.

Desde que Harry Potter la disfruta en el pueblo de Hogsmeade, se convirtió en una de las referencias más queridas por los seguidores. Ahora, podrás vivir esta experiencia en la vida real y sentirte parte de este universo mágico.

¿Cuándo es Butterbeer Season en CDMX?

Ve apartando la fecha porque este evento será por tiempo limitado, ya que son los 15, 16 y 17 de mayo.

El horario será de 11:00 a 18:00 horas en el estacionamiento de Perisur, justo frente a la entrada de Liverpool.

¿Dónde será Butterbeer Season?

La experiencia tendrá lugar en Liverpool Perisur, ubicado en Periférico Sur 4690, Centro comercial Perisur, Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán, 04500, CDMX.

Si piensa llegar en transporte público, la opción más cercana es la estación de Metrobús Perisur de la Línea 1.

Si quieres ser parte de este evento, te recomendamos mantenerte al pendiente de las redes oficiales para conocer si habrá registro previo o dinámicas de acceso.

Butterbeer Season en CDMX: evento con bebida icónica de Harry Potter Foto: Canva

Esta experiencia promete reunir a fans de todas las edades que quieren disfrutar de un momento mágico… sin necesidad de carta de Hogwarts