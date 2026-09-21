Despegar ofrece cinco destinos carreteros para una escapada por las Fiestas Patrias

Las Fiestas Patrias son una oportunidad para hacer una pausa, celebrar las tradiciones mexicanas y descubrir nuevos rincones del país. Aunque este año el 15 y 16 de septiembre caen entre semana, Despegar, la travel tech líder en América Latina, ofrece cinco opciones de destinos carreteros como una alternativa para quienes buscan aprovechar estas fechas con una escapada que se adapte a sus tiempos.

"En Despegar queremos que planear un viaje sea también parte de la experiencia: inspirar al viajero, proponer alternativas ajustadas a sus tiempos y facilitarle el camino para hacerlas realidad. Hoy esa inspiración puede comenzar conversando con SOFIA o a través de asesoría personalizada de nuestros equipos en tiendas físicas, fortaleciendo nuestra propuesta omnicanal para acompañar al cliente en la forma que prefiera, incluso cuando decide viajar de un día para otro", señaló Claudia Alva, VP Country Manager de Despegar México.

El radar de SOFIA para las Fiestas Patrias

Para quienes buscan inspiración de último momento, SOFIA, la asistente virtual con Inteligencia Artificial de Despegar, destaca cinco ciudades coloniales, con descuentos de hoteles y paquetes, ideales para recorrer por carretera durante este mes patrio:

• Guanajuato: Recorrer sus callejones, visitar el Teatro Juárez y conocer el famoso Callejón del Beso forman parte de una vivencia marcada por la arquitectura, las leyendas y la historia independentista.

• Cuernavaca: Ofrece una escapada de clima cálido que combina jardines, arte e historia en espacios emblemáticos como el Jardín Borda, el Palacio de Cortés y la Catedral.

• Querétaro: Además de caminar por su icónico acueducto y las calles del Centro Histórico, la ciudad permite a los visitantes acercarse a uno de los episodios clave del inicio de la Independencia de México.

• San Miguel de Allende: Durante las Fiestas Patrias, la tradicional Entrada de los Insurgentes suma un componente ceremonial único para vivir las tradiciones en un entorno colonial.

• Morelia: Su Centro Histórico, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, es el punto de partida perfecto para descubrir una ciudad de cantera rosa, plazas tradicionales y gastronomía típica.

Las Fiestas Patrias no necesitan coincidir con un fin de semana largo para convertirse en una oportunidad de viaje. Ya sea por carretera o combinando distintas alternativas, septiembre continúa siendo el momento idóneo para descubrir un nuevo rincón del país y celebrar las tradiciones mexicanas.