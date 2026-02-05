Zipolite se viste de cultura con el Festival de las Artes MANCHA 2026: cuándo y dónde

Todos ubicamos a Zipolite como una playa nudista, de hecho, es la primera y única legal en México, con este título. Sin embargo, en los últimos años han buscado posicionarse como un destino turístico completo con el Festival de las Artes MANCHA, conoce los detalles.

Oaxaca es uno de los estados más buscados por turistas locales y extranjeros. Las principales razones son su riqueza cultural y gastronómica; sus tradiciones y festivales, como la Guelaguetza, una gran celebración anual.

Pero Oaxaca es más que su capital. También se ha posicionado por albergar el santuario de la Virgen de Juquila y, por supuesto, por sus playas paradisíacas. Puerto Escondido, Huatulco y Mazunte, encabezan la lista de destinos favoritos.

Aunque hay otro a donde no todos se atreven a llegar: Zipolite. Esta comunidad costera se ha popularizado por ser la primera y única playa nudista legal de México, atrayendo a turistas que buscan un estilo de viaje relajado y diferente.

Para ampliar la visión de este destino y posicionarlo como un espacio cultural y artístico, este año se llevará a cabo la segunda edición del Festival de las Artes MANCHA en 2026. Conoce todos los detalles y lánzate a vivir la experiencia.

La capital oaxaqueña es un centro cultural muy importante Canva

¿Qué es el Festival de las Artes MANCHA?

El Festival de las Artes MANCHA nació en 2023, impulsado por 175 Uno Siete Cinco Galería de Arte Actual. Se trata de una iniciativa ciudadana que busca promover el turismo más allá de la fiesta o el espacio nudista.

El objetivo es hacerlo desde la cultura, promoviendo el arte como un agente de cambio social y una herramienta de conexión entre creadores, habitantes y visitantes. De esta forma, los espacios públicos se convierten en plataforma de expresión cultural.

Otra de las características de este festival, es que, a diferencia de otros espacios artísticos, los artistas no necesitan pagar para exponer su arte. Simplemente, los interesados entregan su propuesta y, quienes son seleccionados, reciben un espacio sin costo.

Esto ha permitido que, para la segunda edición, la recepción de propuestas pasara de 20 a 64 postulaciones, ampliando al programa a 3 días seguidos con una amplia y diversa oferta cultural.

¿Cuándo será el Festival de las Artes MANCHA 2026?

El Festival de las Artes se MANCHA 2026, se llevará a cabo del 6 al 8 de febrero, en diferentes espacios de Zipolite. Durante este fin de semana, hoteles, restaurantes, zonas públicas y otras emblemáticas, exhibirán obras y serán escenario de diferentes actividades.

La razón de elegir esta fecha, tiene que ver con que es una de las temporadas de mayor afluencia turística en la costa oaxaqueña. La razón, es que este fin de semana precede al Encuentro Nudista de Zipolite, además de estar cerca del spring break.

Lo mejor de este festival, es que no necesitas adquirir boletos, pues se trata de un evento gratuito donde, prácticamente toda la localidad se convierte en una galería al aire libre. Por lo tanto, bastará caminar por las calles de Zipolite para ser testigo de las diferentes obras.

¿Qué habrá en el Festival de las Artes MANCHA 2026?

Aunque, como su nombre lo dice, el Festival de las Artes MANCHA, tiene como eje central las expresiones artísticas de tipo visual, no es lo único que encontrarás. El programa de la edición 2026 ofrece actividades para todas las edades.

Por un lado, podrás deleitarte con las obras de 30 artistas nacionales e internacionales, que expondrán desde pinturas y grabados, hasta instalaciones contemporáneas. Asimismo, habrá conciertos y performances en vivo.

Por su puesto, siendo Oaxaca uno de los mayores exponentes de la gastronomía mexicana, no puedes perder la oportunidad de disfrutar de los platillos locales y regionales.

Al ser un destino de playa, es casi obligado disfrutar de las diferentes preparaciones con ingredientes marinos, como escabeche de pescado, ceviche de pescado, cocteles de camarón, pulpo u ostión, además de langostas.

Por supuesto, también te deleitarás con antojitos oaxaqueños como las memelas, tamales, los siete moles oaxaqueños, el tasajo y las tlayudas, sin dejar de lado los dulces típicos, como el nicuatole y sus tradicionales nieves.

Finalmente, este festival busca posicionar a Zipolite como un destino familiar, por lo que también habrá actividades infantiles.

La gastronomía oaxaqueña también estará presente en este festival Canva

¿Cómo llegar a Zipolite desde la CDMX?

Zipolite es una localidad costera del estado de Oaxaca, que forma parte del municipio de San Pedro Pochutla, ubicada 230 kilómetros al sur de la capital oaxaqueña, lo que se traduce en un traslado de entre 3 y 3 horas y media por carretera. Por lo tanto, se recomienda llegar por Huatulco o Puerto Escondido.

La forma más rápida de viajar desde la Ciudad de México, es en avión. Desde Huatulco, podrás rentar un auto o tomar un taxi para hacer un viaje de alrededor de una hora hasta Zipolite. Desde Puerto Escondido, la distancia es un poco más larga.

Otra opción es tomar un camión o colectivo a Pochutla y de ahí viajar a Zipolite en otro transporte público.

Si viajas en autobús, la ruta más directa es viajar hasta Pochutla o Puerto Ángel y de ahí tomar un colectivo a Zipolite. Eso sí, el viaje vía terrestre es de hasta 14 horas.

Zipolite es mucho más que una playa nudista y el Festival de las Artes MANCHA, lo demuestra. Si no tienes planes para este fin de semana, lánzate a vivir unos días rodeado de arte.