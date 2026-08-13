¿Te harás un tratamiento estético? Esto es lo que debes investigar antes

Los procedimientos de medicina estética se han convertido en una alternativa para quienes buscan mejorar la apariencia de la piel, disminuir algunas señales del envejecimiento o corregir determinadas marcas sin recurrir necesariamente a una cirugía. Sin embargo, que un tratamiento sea mínimamente invasivo no significa que esté exento de riesgos.

Por ello, antes de elegir un procedimiento, especialistas recomiendan conocer qué se aplicará, quién lo realizará y si tanto el producto como el establecimiento cumplen con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad del paciente.

¿Cuáles son los tratamientos faciales más solicitados?

Entre los procedimientos estéticos que se realizan con mayor frecuencia son:

La toxina botulínica, conocida popularmente como bótox, actúa sobre determinados músculos y ayuda a disminuir temporalmente algunas líneas de expresión.

El ácido hialurónico se utiliza como material de relleno para suavizar ciertas arrugas, aportar volumen a los labios o definir zonas como los pómulos.

También están los peelings químicos, procedimientos que favorecen la eliminación de células muertas y buscan mejorar la apariencia de la piel.

Otra alternativa es el microneedling, técnica que emplea pequeñas agujas para estimular la producción de colágeno y contribuir a mejorar algunas marcas o irregularidades cutáneas.

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¿Cómo saber cuál es el procedimiento adecuado?

No todos los tratamientos producen el mismo efecto ni son recomendables para todas las personas. Por esta razón, la valoración de un médico especialista debe ser el primer paso.

Durante la consulta es importante explicar qué zonas del rostro generan preocupación y cuáles son las expectativas. A partir de una valoración de las características faciales, el especialista podrá determinar qué procedimiento resulta más conveniente y en qué áreas podría aplicarse para buscar un resultado natural.

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¿Qué debo preguntar antes de realizarme un tratamiento?

Conviene conocer cómo funciona el tratamiento, qué resultados pueden esperarse y cuáles son sus posibles complicaciones.

Si se trata de una sustancia inyectable, el paciente tiene derecho a preguntar qué producto será utilizado, cuál es su marca y solicitar que se le muestre el envase antes de la aplicación.

Además, especialistas aconsejan optar por procedimientos preventivos y mínimamente invasivos cuando sean apropiados para cada caso, con objetivos realistas y resultados progresivos, en lugar de buscar cambios inmediatos o excesivos.

¿Cuánto tiempo dura la recuperación?

El periodo de recuperación depende del procedimiento realizado. Algunas aplicaciones estéticas pueden efectuarse en aproximadamente 20 o 30 minutos y permitir que la persona retome sus actividades habituales poco después.

Aun así, determinados procedimientos pueden provocar inflamación o hematomas, especialmente cuando implican la infiltración de sustancias.

En tratamientos destinados a renovar la piel, como algunos peelings o procedimientos con láser, la recuperación puede ser más prolongada. La profundidad del procedimiento influye directamente en el tiempo que la piel puede permanecer enrojecida o sensible.

En tratamientos de profundidad media, el enrojecimiento puede extenderse alrededor de 10 a 15 días, mientras que procedimientos más profundos pueden requerir varias semanas para que la piel se recupere por completo.

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¿Los resultados de estos tratamientos son permanentes?

En la mayoría de los casos, los efectos de la medicina estética son temporales y requieren nuevas sesiones para conservar los resultados.

El tiempo de duración cambia de acuerdo con el procedimiento y las características de cada paciente. Algunas técnicas de revitalización cutánea pueden requerir mantenimiento después de unos meses; los efectos de la toxina botulínica y ciertos peelings también necesitan repetirse periódicamente.

En el caso de algunos rellenos con ácido hialurónico, los resultados pueden mantenerse durante más de un año, mientras que determinados tratamientos con láser o dermoabrasión pueden ofrecer efectos que permanecen durante varios años.

¿Qué producto me van a aplicar?

Uno de los puntos que no debe pasarse por alto es conocer exactamente qué sustancia será utilizada. El hecho de que un procedimiento no requiera una cirugía, incisión o estancia hospitalaria no significa que cualquier producto pueda aplicarse sin supervisión.

Los tratamientos ofrecidos a precios considerablemente bajos pueden representar un riesgo cuando no existen garantías sobre el origen, autenticidad o calidad de las sustancias utilizadas.

Por ello, antes de aceptar una aplicación, es recomendable revisar el número de lote, fecha de caducidad, información en español y registro sanitario correspondiente, además de preguntar directamente al especialista por el producto.

La COFEPRIS ha emitido alertas relacionadas con productos falsificados o de comercialización irregular, por lo que elegir un tratamiento únicamente porque tiene un precio atractivo, aparece constantemente en redes sociales o se ha vuelto popular puede representar un riesgo.

Antes de cualquier procedimiento, el paciente puede solicitar información sobre el medicamento o producto que será utilizado y comprobar que cuente con el registro sanitario vigente correspondiente.

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¿Quién debe realizar un procedimiento de medicina estética?

Los tratamientos estéticos también son procedimientos médicos, por lo que deben llevarse a cabo por profesionales capacitados y en establecimientos que cumplan con las disposiciones sanitarias correspondientes.

Además de verificar la preparación del especialista, es recomendable acudir a una clínica legalmente establecida, donde exista una valoración previa, expediente clínico y seguimiento después de la aplicación.

Los procedimientos estéticos pueden estar a cargo de distintos profesionales, dependiendo de la técnica y el nivel de intervención. Entre los especialistas que realizan este tipo de tratamientos se encuentran los médicos estéticos, dermatólogos y cirujanos plásticos. En procedimientos que no requieren intervención médica o que utilizan aparatología básica.

La seguridad debe estar por encima de las promociones o de las tendencias que circulan en internet. Antes de someterte a cualquier tratamiento, pregunta, verifica el producto y asegúrate de que el procedimiento será realizado por un profesional capacitado.