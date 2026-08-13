Bandai Namco abrirá su primera tienda permanente en CDMX: Conoce los detalles

La llegada de puntos de venta por parte de Bandai-Namco a México no es nueva, pero parece que, por primera vez, tendremos una tienda permanente en la Ciudad de México y la cuenta regresiva para su inauguración ya está en marcha, con casi todo preparado para estrenarse antes de que finalice agosto.

Diversos videos en redes sociales han exhibido la imagen exterior de una tienda de la firma japonesa en México. En los distintos videos se pueden ver productos al interior que la firma distribuye a nivel global, algunos de ellos que son posibles comprar en el país a través de la web oficial pero, hasta ahora, no en una tienda física.

Las personas que han grabado imágenes o tomado fotos han comentado que, por el momento, solo es posible ver a personas que acomodan los productos así como público que ha sido seleccionado para adentrarse y vivir la experiencia de cómo será el formato de venta, pero no está abierto para todos dado que se debe pasar un filtro de seguridad.

¿Dónde está ubicada la tienda Bandai Namco en México?

La tienda Bandai Namco se encuentra ubicada en la calle de Nápoles 33, colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. El establecimiento es fácilmente reconocible dado que no hay nada que la cubra y la vista al exterior es posible al tener una pared de cristal.

Lo primero que puede notarse es un Gundam de tamaño mediano. A diferencia de los puntos de ventas anteriores, los rumores señalan que en esta ocasión ya será una tienda permanente.

¿Cuándo abrirá la tienda Bandai Namco en México?

Si bien no hay un anuncio oficial, las personas que se han acercado a preguntar han recibido información de que será el próximo 21 de agosto cuando la tienda se encuentre abierta al público.

¿Qué productos venderá la tienda Bandai Namco en México?

Se espera que el catálogo de productos coleccionables que actualmente existe en la tienda en línea que abarca personajes y series como Dragon Ball, Demon Slayer, Gundam y los ya conocidos Tamagotchi se puedan adquirir al momento.