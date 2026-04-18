Monumentos del Porfiriato en CDMX: historia y legado que aún puedes visitar

Los monumentos forman parte esencial de las calles y avenidas de las ciudades: cuentan historias, reflejan épocas y dejan huella en la identidad de cada lugar.

Varios de estos espacios nacieron durante el Porfiriato. Lejos de la política, este periodo tuvo una transformación urbana que buscaba proyectar modernidad, especialmente en la capital del país.

En el marco del Día Internacional de los Monumentos, te contamos sobre algunos de los recintos más emblemáticos que surgieron en esta etapa y que hoy siguen siendo parte del paisaje cotidiano.

¿Qué monumentos hizo Porfirio Díaz?

Ángel de la Independencia

Uno de los monumentos más emblemáticos de la Ciudad de México es, sin duda, el Ángel de la Independencia, ubicado en Paseo de la Reforma.

Su construcción comenzó en 1902 y fue inaugurado el 16 de septiembre de 1910 por el presidente Porfirio Díaz, como parte de las celebraciones del Centenario de la Independencia.

La columna, de aproximadamente 45 metros de altura, está coronada por Niké, la diosa griega de la victoria. A lo largo del tiempo ha sido restaurado en varias ocasiones y hoy es punto de encuentro tanto para habitantes como turistas.

¿Qué monumentos hizo Porfirio Díaz en México? Foto: Canva

Hemiciclo a Juárez

Ubicado en la Alameda Central, sobre Avenida Juárez, este monumento es uno de los más representativos del Centro Histórico.

Su construcción inició en 1906 y fue inaugurado el 18 de septiembre de 1910. El diseño estuvo a cargo del arquitecto Guillermo de Heredia, mientras que las esculturas fueron realizadas por el italiano Alessandro Lazzerini.

El Hemiciclo rinde homenaje a Benito Juárez, quien aparece en el centro, acompañado por la alegoría de la Patria que lo corona con laureles.

¿Qué monumentos hizo Porfirio Díaz en México? Foto: Canva

Monumento a la Revolución

Originalmente concebido como el Palacio Legislativo Federal, este edificio comenzó a construirse el 23 de septiembre de 1910 bajo el diseño del arquitecto francés Émile Bénard.

Sin embargo, la Revolución Mexicana detuvo el proyecto y solo quedó su estructura metálica. Años después, el arquitecto mexicano Carlos Obregón Santacilia retomó la obra para darle el aspecto actual.

Hoy es el Monumento a la Revolución, uno de los recintos más icónicos de la capital y también un importante espacio cultural.

¿Qué monumentos hizo Porfirio Díaz en México? Foto: Canva

Palacio Postal

El Palacio Postal, también conocido como Palacio de Correos, es uno de los edificios más bellos de la CDMX.

Fue construido en 1902 por el arquitecto italiano Adamo Boari, con la supervisión del ingeniero Gonzalo Garita, e inaugurado en 1907.

Su impresionante arquitectura destaca por su escalera de bronce y mármol, además de su estilo ecléctico. A más de un siglo, sigue en funcionamiento como centro de envío de correspondencia y paquetería.

Palacio de Comunicaciones

Este edificio fue diseñado por el arquitecto italiano Silvio Contri y comenzó a construirse en 1904 con el objetivo de centralizar las comunicaciones y obras públicas.

Su estilo ecléctico, con influencias del Renacimiento italiano, refleja la intención de modernizar la arquitectura del país durante el Porfiriato.

Tras algunos retrasos por la Revolución, fue inaugurado en 1912 y actualmente alberga el Museo Nacional de Arte (MUNAL).

Palacio de Bellas Artes

El Palacio de Bellas Artes es uno de los edificios más representativos del país. Su construcción inició en 1904, cuando Porfirio Díaz encargó el proyecto al arquitecto Adamo Boari.

Debido a la Revolución Mexicana, la obra se detuvo y fue retomada años después por Federico Mariscal, hasta su inauguración el 29 de septiembre de 1934.

Uno de sus elementos más llamativos es su telón de cristal opalino, único en el mundo, que representa los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

¿Qué monumentos hizo Porfirio Díaz en México? Foto: Canva

Edificio Boker

Ubicado en el Centro Histórico, el Edificio Boker destaca por ser el primero en México en utilizar una estructura completamente metálica.

Fue diseñado por la firma De Lemos y Cordes y se inauguró el 3 de julio de 1900 con el apoyo de Porfirio Díaz.

Desde sus inicios fue concebido como un espacio comercial dedicado a la ferretería de lujo, función que mantiene hasta hoy.

Estos monumentos no solo forman parte del paisaje urbano, también cuentan la historia de una época que buscó transformar al país a través de la arquitectura.

Hoy, siguen siendo puntos clave para entender la evolución de la CDMX y espacios que conectan el pasado con la vida cotidiana.