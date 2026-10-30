¿Te imaginas que tus hijos organicen las vacaciones familiares? Ya pueden hacerlo en KidZania

¿Te imaginas que los niños puedan planear unas vacaciones en un crucero y hasta convertirse en asesores de viaje? Esto ya es posible en KidZania Santa Fe, donde Royal Caribbean inauguró dos nuevas experiencias para que los pequeños aprendan mientras se divierten.

Se trata de un espacio en el que podrán organizar unas vacaciones familiares y otro en el que pondrán a prueba su fuerza y coordinación a través de una actividad de escalada. Dos propuestas que buscan acercar a los niños a nuevas experiencias mediante el juego.

Royal Caribbean llega a KidZania

La idea es que conozcan de cerca algunas de las decisiones que se toman al preparar un viaje familiar, pero ahora desde el papel de asesores de vacaciones, mientras sus papás se convierten en los posibles viajeros.

"Aquí los visitantes lo que van a poder hacer es descubrir cómo pueden planear unas vacaciones impresionantes en un crucero. Va a haber dos roles: aquí los niños van a ser los asesores de vacaciones y los papás van a ser los vacacionistas potenciales, o sea, por primera vez, los niños van a atender a sus papás y, a través de una app, los padres junto con los niños van a poder seleccionar el tipo de viaje que quieren buscar", dijo Xavier López Ancona, CEO y fundador de Kidzania en conferencia de prensa.

Royal Caribbean en KidZania Santa Fe. Foto: Excélsior

Edificio para escalar de Royal Caribbean

La segunda experiencia está pensada para los pequeños que disfrutan los retos físicos y las actividades de aventura. Se trata de un muro de escalada en el que podrán poner a prueba su fuerza, coordinación y habilidades mientras avanzan por el recorrido.

"Es una experiencia deportiva; obviamente, aquí los niños van a tener que poner a prueba su fuerza, coordinación y habilidades para escalar", puntualiza CEO y fundador de Kidzania.

Además, explicó que el recorrido guarda algunas sorpresas, pues conforme los niños avanzan pueden descubrir elementos relacionados con las experiencias que los viajeros encuentran a bordo de las embarcaciones de Royal Caribbean.

Edificio para escalar de Royal Caribbean en KidZania Santa Fe. Foto: Excélsior

¿Cuánto cuesta entrar a KidZania Santa Fe y dónde está?

Si quieres visitar estas nuevas experiencias con los pequeños de la familia, KidZania Santa Fe se encuentra en Vasco de Quiroga 3800, colonia Contadero, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.

Los precios de entrada son los siguientes:

Niñas y niños de 3 a 16 años: 499 pesos.

Niñas y niños de 3 a 16 años: 499 pesos. Adultos: 299 pesos.

Noche de amigos: 499 pesos.

Bebés de 0 a 2 años: entrada gratuita.

Royal Caribbean en KidZania Santa Fe. Foto: Excélsior

Con estas dos nuevas atracciones, KidZania suma opciones para que los niños aprendan algo diferente mientras se divierten. Desde organizar unas vacaciones familiares hasta experimentar la emoción de escalar, las actividades buscan que los pequeños descubran nuevas habilidades a través del juego.