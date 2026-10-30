El efecto F1: Despegar destaca el interés por viajar a la capital durante el Gran Premio de México

Considerado uno de los espectáculos más aclamados del calendario internacional, el Gran Premio de la Ciudad de México vuelve a encender los motores del turismo en la capital. Del 30 de octubre al 1 de noviembre, miles de aficionados llegarán al Autódromo Hermanos Rodríguez para vivir la adrenalina de la F1, en un fin de semana que, además, coincide con una de las temporadas culturales más emblemáticas: Día de Muertos.

La combinación de ambos eventos ha despertado un mayor interés por visitar la capital, una tendencia que, de acuerdo con datos de Despegar, la travel tech líder de América Latina, se refleja en el crecimiento de viajeros que buscan trasladarse a la ciudad durante estas fechas.

"Registramos una demanda de viajes significativa hacia Ciudad de México para el fin de semana de la carrera. El mercado nacional lidera este interés, pero también hay viajeros internacionales que vienen principalmente de Bogotá, Nueva York, Madrid y Buenos Aires para el evento. Estos datos reflejan el poder de convocatoria de los grandes eventos deportivos y su capacidad para atraer viajeros de distintos mercados. Además, la coincidencia del Gran Premio con el Día de Muertos amplía el atractivo de la capital y permite que los visitantes combinen la emoción de la carrera con una propuesta cultural única", señaló Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar en México.

El mercado nacional concentró el 80 % de la demanda, con Monterrey, Cancún y Guadalajara como principales ciudades de origen, mientras que el 20 % restante correspondió a viajeros internacionales.

Además, la estancia promedio de quienes viajan para la carrera se sitúa en 3 noches por visitante. Esta cifra supera las visitas habituales de fines de semana en la metrópoli, ya que los viajeros aprovechan el puente festivo y la agenda deportiva para diseñar un viaje completo que integra desfiles y ofrendas de Día de Muertos, así como gastronomía y recorridos por espacios icónicos de la ciudad.

Con opciones de paquetes de viaje, vuelos y hospedaje, Despegar facilita la planeación de una visita que combine la emoción de la F1 con la agenda cultural y los atractivos de la ciudad. Así, el Gran Premio se integra a una experiencia que se vive dentro y fuera de la pista, consolidando a la CDMX como la capital del deporte y la cultura en la región.