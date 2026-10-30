Fundación Robert Bosch México celebra 10 años impulsando la educación en el país

La Fundación Robert Bosch México A.C. celebra 10 años de trabajo en el país impulsando iniciativas educativas dirigidas a estudiantes de escuelas públicas y de instituciones públicas de educación superior, así como a docentes y comunidades.

A través de programas enfocados en infraestructura, equipamiento, desarrollo de capacidades, becas y voluntariado, así como del apoyo a otras organizaciones sin fines de lucro con objeto social enfocado en la educación, la Fundación ha promovido oportunidades de aprendizaje y fortalecido el acceso a una educación de calidad en distintas regiones de México.

Durante esta década, la Fundación ha apoyado a más de 600 instituciones, implementado más de 400 proyectos y beneficiado a alrededor de 200,000 personas. Solo en 2025, apoyó a 76 instituciones y acumuló más de 850 horas de voluntariado, reflejo de su compromiso continuo con el desarrollo de las comunidades.

MexCellence se ha consolidado como el programa emblemático de la Fundación en educación superior, con 300 becas otorgadas a lo largo de su trayectoria y apoyos económicos mensuales dirigidos a estudiantes de ingeniería provenientes de instituciones como la UNAM, el IPN y la Universidad de Guadalajara.

"Creemos que la educación es una de las herramientas más poderosas para generar oportunidades, y hoy, con el avance de tecnologías como la inteligencia artificial, su papel es más relevante que nunca. Durante estos diez años hemos impulsado iniciativas que fortalecen el talento y amplían el acceso a la educación, con un impacto positivo y duradero en la sociedad mexicana", menciona Alexander Firsching, presidente de Bosch México y del Consejo de la Fundación Robert Bosch México.

El trabajo de la Fundación se complementa con la colaboración con Primavera e.V., asociación fundada por colaboradores de Bosch para apoyar a niños y jóvenes en situación vulnerable. Actualmente, Primavera respalda 42 proyectos en 19 países y promueve iniciativas educativas y de formación que permiten a niñas, niños y jóvenes desarrollar habilidades para construir un futuro más independiente y con mayores oportunidades.

"Celebrar diez años de la Fundación Robert Bosch México es reconocer el esfuerzo conjunto de voluntarios, aliados e instituciones que han hecho posible ampliar las oportunidades educativas para miles de personas. Cada proyecto refleja nuestra convicción de que invertir en educación es invertir en el futuro de México", afirmó Alexander Firsching.