¿Es legal tener un loro como mascota en México? Esto dice la ley para evitar el tráfico ilegal

Los loros son una de las mascotas más populares entre quienes buscan animales inteligentes y capaces de interactuar con las personas. Sin embargo, antes de comprar uno, existe una pregunta importante que muchas personas pasan por alto: ¿es legal tener un loro en México?

Todo depende de la especie. Mientras algunos loros pueden adquirirse legalmente bajo ciertas condiciones, otros están protegidos por la legislación mexicana y no pueden mantenerse como mascotas.

¿Es legal tener un loro en México? Canva

¿Cuáles son los loros que se pueden tener de mascota?

Una de las principales confusiones ocurre porque muchas personas utilizan la palabra “loro” para referirse a distintas especies.

Sin embargo, la ley mexicana hace una diferencia muy clara entre las aves nativas del país y aquellas que provienen de otras regiones del mundo.

En el caso de los loros, pericos y guacamayas originarios de México, la legislación prohíbe su captura, comercialización y posesión como mascotas.

Esto incluye especies muy conocidas como la guacamaya roja, el loro cabeza amarilla y diversos pericos que habitan en distintas regiones del país.

La medida busca proteger poblaciones que durante años han sido afectadas por el tráfico ilegal de fauna silvestre.

Por esa razón tampoco existen criaderos autorizados para vender legalmente estas especies mexicanas como animales de compañía.

La situación cambia cuando se trata de loros exóticos, es decir, especies que no forman parte de la fauna silvestre mexicana.

Algunas aves populares como las ninfas, ciertas cacatúas o el loro gris africano pueden mantenerse legalmente en el país.

Sin embargo, eso no significa que cualquier ejemplar sea válido.

Para que la compra sea legal, el animal debe haber nacido en cautiverio dentro de una instalación autorizada por la SEMARNAT y registrada como Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA).

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¿Cuáles son las consecuencias de tener un loro?

Muchas personas heredan aves o las adquieren sin conocer su origen.

El problema es que la ley contempla sanciones importantes para quienes posean ejemplares protegidos de forma ilegal.

Las multas pueden superar los 600 mil pesos y, dependiendo de las circunstancias, también pueden existir penas de prisión que van de uno a nueve años.

Las autoridades ambientales han señalado en diversas ocasiones que la compra de aves capturadas en la naturaleza contribuye directamente al tráfico ilegal de especies.

Además, gran parte de los ejemplares extraídos de su hábitat no sobreviven al transporte o a las condiciones en las que son comercializados.

Por ello, la legislación no solo castiga a quienes capturan o venden animales protegidos, sino también a quienes participan en la cadena de compra.

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Los documentos que debes revisar antes de comprar un loro

Si estás pensando en adquirir una de estas aves, es importante pedir toda la documentación correspondiente.

El vendedor debe proporcionar comprobantes que acrediten el origen legal del ejemplar.

Entre ellos se encuentran la factura o nota de compra, así como los documentos que demuestren que proviene de un criadero autorizado.

Dependiendo de la especie, el loro también puede contar con un anillo cerrado de identificación o un microchip.

Estos elementos permiten rastrear su procedencia y ayudan a distinguir a las aves obtenidas legalmente de aquellas que podrían provenir del tráfico ilegal.

Antes de realizar cualquier compra, especialistas recomiendan verificar cuidadosamente toda la información.

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¿Qué hacer si detectas una venta sospechosa?

Aunque la venta ilegal de fauna silvestre está prohibida, todavía es posible encontrar anuncios en redes sociales o mercados informales.

Si una persona sospecha que se está comercializando un loro protegido, puede presentar una denuncia o solicitar orientación ante la PROFEPA, dependencia encargada de vigilar el cumplimiento de las leyes ambientales en México.

También es posible consultar información oficial para verificar si una especie puede mantenerse legalmente o si cuenta con algún tipo de protección especial.

Por eso, antes de comprar un loro, conviene hacer una revisión previa. En México sí existen especies que pueden mantenerse legalmente como mascotas, pero cuando se trata de aves nativas, las reglas son mucho más estrictas y su protección forma parte de los esfuerzos para conservar la biodiversidad del país.