¿Sabías que existe un animal con cinco corazones? Vive en el suelo

La naturaleza nunca deja de sorprendernos y, si eres de los que disfrutan los datos curiosos sobre animales, esta información es perfecta para ti.

Mientras los humanos tenemos un solo corazón, existe un pequeño habitante del suelo que cuenta con cinco corazones, una característica que lo vuelve tan fascinante como importante para el planeta.

Se trata de la lombriz de tierra, un gusano que cumple una función vital en los ecosistemas y que, además, guarda secretos increíbles dentro de su cuerpo.

Gusano con cinco corazones

La lombriz de tierra es el animal que posee cinco estructuras que funcionan como corazones, conocidas como arcos aórticos.

Por ejemplo, la Eisenia foetida, lombriz roja rayada, no solo tiene cinco corazones, sino también seis pares de riñones, característica que tienen al presentar múltiples órganos excretores llamados nefridios.

¿Cuál es el animal con más de un corazón en el mundo? Foto: Canva

¿Qué son los Arcos aórticos en las lombrices?

Las lombrices cuentan con cinco pares de arcos aórticos, que son vasos sanguíneos musculares encargados de bombear la sangre por todo su cuerpo, funcionando de manera similar al corazón humano.

Estos vasos se contraen para mover la sangre, algo que en los humanos solo puede hacer el corazón, pero que en estos gusanos ocurre de forma distribuida, permitiéndoles sobrevivir y adaptarse a su entorno.

¿Cuál es el animal con más de un corazón en el mundo? Foto: Canva

¿Qué comen las lombrices?

Las lombrices se alimentan principalmente de materia vegetal en descomposición, como:

Frutas y verduras

Frutas y verduras Semillas

Cáscaras de huevo

Hongos y microorganismos

Viven en ambientes húmedos, ya que necesitan la humedad para respirar, por eso suelen encontrarse en jardines, parques, huertos y campos.

¿Cuál es el animal con más de un corazón en el mundo? Foto: Canva

¿Cómo ayudan las lombrices al medio ambiente?

Las lombrices son verdaderas aliadas de la naturaleza y del suelo. Su presencia aporta grandes beneficios:

Ayudan al reciclaje natural, ya que al consumir restos vegetales reducen la producción de gases como el metano.

Mejoran la calidad del suelo, porque sus túneles permiten una mejor infiltración del agua y una mayor aireación.

Crean un entorno más saludable, dificultando la supervivencia de patógenos dañinos para las plantas.

¿Cuál es el animal con más de un corazón en el mundo? Foto: Canva

Otros animales que tienen más de un corazón

Además de las lombrices, existen otros animales sorprendentes con más de un corazón:

Pulpos : tienen tres corazones

: tienen tres corazones Sanguijuelas: poseen dos corazones

¿Cuál es el animal con más de un corazón en el mundo? Foto: Canva

La naturaleza demuestra, una vez más, que incluso los seres más pequeños, como la lombriz de tierra, cumplen un papel fundamental para mantener la vida y el equilibrio del planeta.