¿Sabías que existe un animal con cinco corazones? Vive en el suelo
Vive bajo nuestros pies, tiene cinco corazones y ayuda a que la tierra respire. La lombriz de tierra es mucho más importante de lo que imaginas. Aquí te contamos por qué.
La naturaleza nunca deja de sorprendernos y, si eres de los que disfrutan los datos curiosos sobre animales, esta información es perfecta para ti.
Mientras los humanos tenemos un solo corazón, existe un pequeño habitante del suelo que cuenta con cinco corazones, una característica que lo vuelve tan fascinante como importante para el planeta.
Se trata de la lombriz de tierra, un gusano que cumple una función vital en los ecosistemas y que, además, guarda secretos increíbles dentro de su cuerpo.
Gusano con cinco corazones
La lombriz de tierra es el animal que posee cinco estructuras que funcionan como corazones, conocidas como arcos aórticos.
Por ejemplo, la Eisenia foetida, lombriz roja rayada, no solo tiene cinco corazones, sino también seis pares de riñones, característica que tienen al presentar múltiples órganos excretores llamados nefridios.
¿Qué son los Arcos aórticos en las lombrices?
Las lombrices cuentan con cinco pares de arcos aórticos, que son vasos sanguíneos musculares encargados de bombear la sangre por todo su cuerpo, funcionando de manera similar al corazón humano.
Estos vasos se contraen para mover la sangre, algo que en los humanos solo puede hacer el corazón, pero que en estos gusanos ocurre de forma distribuida, permitiéndoles sobrevivir y adaptarse a su entorno.
¿Qué comen las lombrices?
Las lombrices se alimentan principalmente de materia vegetal en descomposición, como:
- Frutas y verduras
- Semillas
- Cáscaras de huevo
- Hongos y microorganismos
Viven en ambientes húmedos, ya que necesitan la humedad para respirar, por eso suelen encontrarse en jardines, parques, huertos y campos.
¿Cómo ayudan las lombrices al medio ambiente?
Las lombrices son verdaderas aliadas de la naturaleza y del suelo. Su presencia aporta grandes beneficios:
- Ayudan al reciclaje natural, ya que al consumir restos vegetales reducen la producción de gases como el metano.
- Mejoran la calidad del suelo, porque sus túneles permiten una mejor infiltración del agua y una mayor aireación.
- Crean un entorno más saludable, dificultando la supervivencia de patógenos dañinos para las plantas.
Otros animales que tienen más de un corazón
Además de las lombrices, existen otros animales sorprendentes con más de un corazón:
- Pulpos: tienen tres corazones
- Sanguijuelas: poseen dos corazones
La naturaleza demuestra, una vez más, que incluso los seres más pequeños, como la lombriz de tierra, cumplen un papel fundamental para mantener la vida y el equilibrio del planeta.