¿Cuánto cuesta realmente viajar a Tailandia? Presupuesto para 7, 10 y 15 días

¿Cuánto dinero necesitas para viajar a Tailandia desde México? Si estás planeando tus próximas vacaciones en este paradisíaco lugar, debes preparar tu bolsillo, pues el destino turístico no es barato, pero tampoco imposible de cumplir.

Tailandia se mantiene en el trono de los destinos internacionales más anhelados del planeta. Y no es para menos: sus templos dorados de arquitectura deslumbrante, sus selvas tropicales repletas de santuarios de elefantes, una gastronomía de calle reconocida por la Guía Michelin y algunas de las playas más paradisíacas de la Tierra componen un catálogo de experiencias que nadie se quiere perder.

La fama de que el Sudeste Asiático es una región barata es cierta, pero el paseo no es tan simple como comprar un boleto de avión. Si bien Tailandia sigue ofreciendo una relación calidad-precio superior a la de Europa, Norteamérica o Japón, las dinámicas del turismo global, la inflación postpandemia y la fluctuación de las divisas han reconfigurado los costes reales.

¿Cuánto cuesta realmente viajar a Tailandia? Canva

¿Por qué es barato viajar a Tailandia?

El costo de vida en el territorio tailandés se sitúa entre un 40% y un 50% por debajo de los estándares del sur de Europa; en una ciudad como Bangkok, el presupuesto mensual para vivir cómodamente no supera los 60 mil THB (moneda local), de acuerdo con la ALA.

En cuanto a turismo, Tailandia permite consumir en "modo local" o en "modo internacional" dentro de la misma calle.

La divisa oficial es el Baht tailandés (THB), cuyo símbolo es ฿. Las referencias cambiarias del mercado se mueven en los siguientes rangos promedio:

1 USD (Dólar estadounidense): ~34 a 36 THB

1 EUR (Euro): ~37 a 39 THB

1 MXN (Peso mexicano): ~1.8 a 2.0 THB

Un aspecto fundamental es que, si bien la inflación local en Tailandia ha sido moderada en comparación con el resto del mundo, los precios vinculados al turismo internacional (como entradas a parques nacionales o excursiones con animales) han experimentado incrementos graduales.

Tailandia es un destino muy barato para mochileros, quienes pueden gastar en promedio de 400 a 700 pesos mexicanos por día en hostales o guesthouses, una alimentación basada en comida callejera y mercados. Transporte en autobuses públicos, trenes locales o vagones nocturnos de segunda clase. Así como excursiones seleccionadas y autogestionadas.

Si quieres algo más de comfort, con alojamiento en hoteles de 3 o 4 estrellas, desayuno incluido. Restaurantes locales y de categoría turística, así como transporte privado y con guía en tours; puedes gastar de 800 hasta 1,600 pesos al día.

Si vas por el lujo, considera un gasto al día de entre 2,500 y 6,800 pesos mexicanos, debido a las estancias en resorts de 5 estrellas, villas privadas sobre la playa u hoteles boutique. Gastronomía en restaurantes de autor, terrazas panorámicas, traslados privados en minivan con chófer y experiencia VIP personalizada.

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¿Cuánto dinero se necesita para viajar a Tailandia?

Vuelo

Al volar desde Ciudad de México, Cancún o Guadalajara, la distancia geográfica exige dos escalas en la mayoría de los casos (vía Estados Unidos, Europa o Asia). Un pasaje de ida y vuelta ronda entre los $20,000 a $34,000 pesos mexicanos.

Hotel

En Tailandia, el hotel que elijas determinará tu tipo de estancia y gasto; la opción más económica es un hostal con dormitorio compartido (250 pesos por noche); los hoteles tipo guesthouse pueden ir hasta los 600 pesos.

Si ya buscas confort y lujo, prepárate para un gasto de 1600 pesos hasta los 9 mil pesos, dependiendo de la villa, la ubicación y hasta el menú.

Comida

Reserva de 250 a 500 pesos mexicanos al día por persona para comer rico, combinando puestos locales, fruta fresca y varias cenas románticas en restaurantes agradables a lo largo de tu viaje.

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Transporte

Si viajarás en avión de forma interna, el boleto puede costarte hasta 1,000 pesos mexicanos; otra recomendación es tomar tren nocturno o autobuses, los cuales no superan los 600 pesos.

En cuanto al transporte diario, el metro y los tuk-tuks no te harán gastar más de 100 pesos por día (dependiendo de las distancias).

Tours

Reserva dinero para algunas de las atracciones turísticas tailandesas más icónicas, como el Gran Palacio Real de Bangkok, Wat Pho, Tour de un día en barco por las Islas Phi Phi o el Santuario Ético de Elefantes en Chiang Mai.

Todas estas pueden ir de un costo de 250 pesos hasta 2,000 (el de los elefantes); recuerda también que muchas reservas cobran tarifas adicionales.

¿Cuánto dinero necesitas para viajar a Tailandia?

Contando actividades recreativas básicas, hospedaje promedio, boleto de avión, comidas y bebidas, y otros elementos, el promedio de dinero para costear tu viaje a Tailandia desde México (por persona) es:

Por 7 días: 40 mil pesos mexicanos

Por 10 días: 45 mil pesos mexicanos

Por 15 días: 55 mil pesos mexicanos

Tailandia sigue siendo uno de los destinos más financieramente accesibles en el mundo, en cuanto a turismo internacional se refiere. ¿Te animas a hacer la travesía?