¿Qué alimentos ayudan con la ansiedad? Opciones para una dieta equilibrada

La alimentación puede tener un papel importante en nuestro bienestar, y algunos nutrientes pueden contribuir al funcionamiento adecuado del organismo. Por eso, cuando se habla de ansiedad, también surge la duda sobre si existen alimentos que puedan ayudar a manejar algunos de sus síntomas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que alrededor del 4.4% de la población mundial presenta algún trastorno de ansiedad. Tan solo en 2021, aproximadamente 359 millones de personas vivían con este tipo de trastorno.

Por ello, además de recibir atención profesional cuando sea necesario, mantener hábitos saludables, entre ellos una alimentación equilibrada, puede formar parte del cuidado integral de nuestro bienestar.

¿Qué es la ansiedad y cómo puede manifestarse?

Aunque muchas personas han experimentado ansiedad, es importante conocer cómo puede manifestarse para identificar cuándo podría ser necesario buscar ayuda profesional.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la ansiedad puede presentarse a través de diferentes síntomas, tanto físicos como emocionales.

Sensaciones somáticas: pueden incluir mareos, taquicardia, sudoración, palpitaciones, temblores y molestias digestivas.

Síntomas psíquicos: entre ellos pueden aparecer nerviosismo, inquietud, deseo de huir, sensación de peligro o de muerte inminente y miedos irracionales.

Cuando estos síntomas son frecuentes, intensos o afectan las actividades cotidianas, es importante acudir con un profesional de la salud.

¿Qué alimentos son buenos para combatir la ansiedad? Foto: Canva

Características de alimentos que evitan la ansiedad

Los alimentos aportan diferentes nutrientes, como vitaminas, minerales, proteínas, fibra y grasas saludables, que son necesarios para el correcto funcionamiento del organismo.

Algunos de estos nutrientes también se han estudiado por su posible relación con el bienestar emocional. De acuerdo con Cleveland Clinic, algunos alimentos que pueden formar parte de una alimentación que favorezca la salud mental contienen nutrientes como:

Ácidos grasos omega-3.

Ácidos grasos omega-3. Proteínas.

Fibra.

Vitamina B12.

Magnesio.

Probióticos.

Esto no significa que un alimento pueda curar o eliminar la ansiedad, pero incluir una variedad de alimentos nutritivos dentro de una alimentación equilibrada puede contribuir al bienestar general.

¿Qué alimentos son buenos para combatir la ansiedad? Foto: Canva

¿Qué alimentos evitan la ansiedad?

Si buscas incorporar más alimentos nutritivos a tu dieta, Cleveland Clinic señala algunas opciones que aportan nutrientes relacionados con la salud y el bienestar.

Aguacate

El aguacate aporta magnesio, fibra y vitaminas como C, E y K. Además, contiene grasas saludables que pueden formar parte de una alimentación equilibrada.

Carne de res y otras carnes

Las carnes aportan proteínas y vitamina B12, nutrientes importantes para diferentes funciones del organismo. Sin embargo, lo recomendable es consumirlas dentro de una alimentación variada y de acuerdo con las necesidades individuales.

Huevos

Los huevos son una fuente de proteínas y contienen vitaminas del complejo B, entre ellas B12 y B7. Estos nutrientes participan en diferentes funciones del organismo.

Yogur

Algunos tipos de yogur contienen probióticos, microorganismos que han sido estudiados por su relación con la salud intestinal y su posible vínculo con el bienestar emocional.

Verduras

Las verduras son una excelente fuente de fibra, vitaminas y minerales, por lo que pueden formar parte de una alimentación equilibrada.

Entre las opciones que destacan por su contenido de fibra se encuentran el brócoli, las zanahorias, las judías verdes y las verduras de hoja verde, como las espinacas.

Mantener hábitos alimenticios saludables puede contribuir al bienestar general, pero es importante recordar que ningún alimento sustituye el tratamiento profesional para la ansiedad.

¿Qué alimentos son buenos para combatir la ansiedad? Foto: Canva

Si una persona presenta síntomas frecuentes o intensos de ansiedad, lo recomendable es acercarse a un profesional de la salud mental. La alimentación puede ser un complemento dentro de un estilo de vida saludable, pero recibir atención adecuada es fundamental para cuidar la salud emocional y evitar que los síntomas sean ignorados.