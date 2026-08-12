La tarde de este 12 de agosto ocurrirá un fenómeno astronómico que podrá observarse desde algunas partes del mundo. Además de su relevancia científica, el eclipse solar también despierta interés entre quienes relacionan estos acontecimientos con las energías, la alineación del cosmos y los rituales de renovación.

El misticismo que acompaña al eclipse solar de agosto presenta, para algunas corrientes espirituales, una oportunidad para establecer nuevas intenciones y reflexionar sobre aquello que se desea transformar. Desde casa y con materiales fáciles de conseguir, existen distintos rituales de abundancia que pueden realizarse como una práctica simbólica.

Rituales de abundancia para el eclipse del 12 de agosto de 2026 Canva.

Eclipse solar total del 12 de agosto de 2026

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra y bloquea, de manera total o parcial, la luz solar para determinadas zonas del planeta.

La NASA explica que el eclipse del 12 de agosto de 2026 será total y que su trayectoria atravesará Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico, España, una pequeña zona de Portugal y el norte de Rusia. Fuera de la franja de totalidad, algunas regiones podrán observar el fenómeno de manera parcial.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) también señala que este fenómeno no será visible desde México. De acuerdo con información de la institución, la totalidad ocurrirá sobre el Atlántico Norte y Europa.

Más allá de la explicación científica, los eclipses han despertado interpretaciones culturales y espirituales a lo largo de la historia. El cambio repentino en la apariencia del cielo llevó a diferentes sociedades a relacionarlos con transformaciones, presagios o momentos de renovación.

En la actualidad, esas interpretaciones aparecen en prácticas de espiritualidad y astrología que proponen aprovechar un eclipse como un momento para establecer intenciones, reflexionar o dejar atrás determinadas situaciones.

Rituales de abundancia para el eclipse del 12 de agosto de 2026 Canva.

Rituales para atraer abundancia durante el eclipse del 12 de agosto

Es importante mencionar que estas interpretaciones no forman parte de la explicación científica del fenómeno. La NASA describe el eclipse desde la astronomía y no atribuye al evento propiedades relacionadas con la manifestación, la abundancia o la energía personal.

Por ello, si decides realizar un ritual durante esta fecha, puedes considerarlo un ejercicio simbólico de introspección y no un método comprobado para modificar el futuro.

1. Ritual de fuego y transmutación

Para realizar este ritual necesitarás un cuaderno o una hoja de papel, una vela de color naranja —asociada con la energía, la vitalidad y la creatividad—, el incienso que prefieras, una flor fresca y un vaso con agua limpia.

Formula tus deseos en positivo: anota las situaciones, temores o hábitos que quieres soltar, pero expresa cada intención de manera afirmativa. Por ejemplo, en vez de escribir “no quiero dudar de mí” , puedes poner “confío en mis decisiones y actúo con seguridad” . Incorpora el elemento fuego: enciende la vela naranja y quema con precaución el papel donde escribiste tus intenciones. Dentro del ritual, el fuego simboliza la transformación y la liberación de aquello que deseas dejar atrás. Añade la flor para representar el equilibrio: introduce la flor fresca en el vaso con agua y colócalo cerca del sitio donde realizaste la quema. Este elemento busca aportar armonía al ritual y simboliza el crecimiento y la renovación de tus intenciones.

Si realizas este paso, es importante mantener la vela y el papel lejos de materiales inflamables y no dejar el fuego sin supervisión.

2. Baño de canela y hierbas aromáticas

Si quieres renovar tu energía y conectar con una sensación de prosperidad y éxito, la canela y las plantas aromáticas pueden formar parte de este ritual.

Calienta agua en una olla y añade una cucharada de canela en polvo. Para complementar la preparación, puedes incorporar de manera opcional hierbas como la ruda, el romero o la lavanda, utilizadas tradicionalmente en rituales relacionados con la protección y la energía. Vierte la infusión en la bañera o úsala al finalizar tu ducha habitual como parte de un momento de renovación personal.

Antes de aplicar cualquier preparación sobre la piel, conviene comprobar que los ingredientes no provoquen irritación o alguna reacción. El objetivo de esta práctica es crear un momento de relajación e introspección.

Rituales de abundancia para el eclipse del 12 de agosto de 2026 Canva.

3. Soplar canela

Uno de los rituales de abundancia que más se ha popularizado en redes sociales consiste en utilizar canela durante el momento de mayor intensidad del eclipse.

Toma una pequeña cantidad de canela en polvo con la palma de tu mano derecha y sopla suavemente desde la puerta de entrada hacia el interior de tu hogar.

De acuerdo con las creencias populares, este gesto simboliza la llegada de prosperidad, abundancia económica y nuevas oportunidades para los meses siguientes.

Aunque no existe evidencia científica de que este acto atraiga dinero o modifique las circunstancias personales, puede formar parte de una práctica simbólica para marcar el inicio de nuevos propósitos.

4. Purificación con cuarzos y sal

Para dar paso a una nueva energía, este ritual propone comenzar con una limpieza simbólica de aquello que deseas dejar atrás.

Prepara un baño con agua tibia y agrega sal marina o sal rosa. Si no tienes bañera, puedes colocar la mezcla en un recipiente y utilizarla al finalizar tu ducha. Mientras realizas el ritual, concentra tu atención en la idea de liberar bloqueos y energías negativas. Para complementar la práctica, sostén un cuarzo entre tus manos mientras meditas sobre tus intenciones de transformación, renovación y bienestar.

En este caso, el cuarzo y la sal forman parte del simbolismo del ritual. No existe evidencia científica que demuestre que estos elementos puedan limpiar energías o producir cambios externos.

Rituales de abundancia para el eclipse del 12 de agosto de 2026 Canva.

¿Qué hacer durante el eclipse para manifestar deseos y nuevas intenciones?

La manifestación es otro concepto que suele aparecer alrededor de los eclipses. Algunas corrientes espirituales consideran estos acontecimientos momentos adecuados para establecer intenciones, liberar aquello que ya no se desea y plantear nuevos objetivos.

Si quieres realizar un ejercicio de este tipo, puedes comenzar con tres preguntas:

¿Qué quiero comenzar?

Aquí puedes escribir un proyecto, hábito, relación o meta que quieras desarrollar.

¿Qué quiero dejar atrás?

Esta pregunta permite identificar situaciones o comportamientos que ya no deseas conservar.

¿Qué puedo hacer para conseguirlo?

Este último punto es el más importante porque convierte una intención general en acciones concretas.

También puedes practicar una breve sesión de respiración o meditación en un lugar tranquilo y después escribir tus objetivos.

Otra opción consiste en elaborar una lista de cinco metas para los próximos meses y acompañar cada una con una acción concreta. Por ejemplo, si deseas ahorrar, puedes establecer una cantidad mensual; si quieres aprender algo nuevo, puedes fijar días y horarios para practicarlo.

Así, el ritual se convierte en una herramienta de reflexión personal. Más que esperar un cambio provocado por el eclipse, la práctica puede servir para ordenar prioridades, reconocer aquello que quieres modificar y establecer pasos específicos para alcanzar tus objetivos.

Rituales de abundancia para el eclipse del 12 de agosto de 2026 Canva.

¿Qué NO debes hacer durante el eclipse del 12 de agosto de 2026?

Si existe una recomendación que sí debes tomar en serio durante un eclipse solar es la relacionada con la protección de los ojos.

La NASA advierte que no es seguro mirar directamente al Sol durante las fases parciales de un eclipse sin protección especializada. Las gafas de sol convencionales no ofrecen la protección necesaria. Para observar estas etapas se deben utilizar gafas para eclipses, visores solares portátiles u otros filtros adecuados que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2.

También debes evitar mirar el Sol directamente a través de una cámara, binoculares o telescopio que no cuenten con un filtro solar diseñado específicamente para ese equipo. La NASA señala que observar el Sol a través de estos instrumentos sin el filtro adecuado puede provocar lesiones oculares graves de forma inmediata.

En el caso de un eclipse total, solo durante la breve fase de totalidad, cuando la Luna cubre por completo la cara brillante del Sol, es posible mirar directamente sin protección. Antes y después de ese momento es necesario utilizar protección solar especializada.

El eclipse del 12 de agosto puede despertar curiosidad tanto por su importancia astronómica como por las interpretaciones que distintas personas le atribuyen. Los rituales de abundancia pueden asumirse como prácticas simbólicas para cerrar ciclos, ordenar pensamientos y plantear nuevos objetivos.

La clave está en distinguir entre la experiencia espiritual o personal y la evidencia científica. Mientras la astronomía explica con precisión cómo ocurre el eclipse y dónde podrá observarse, los rituales pertenecen al terreno de las creencias y la introspección.

Si decides incorporarlos a tu día, puedes aprovecharlos como una oportunidad para reflexionar sobre tus prioridades y convertir tus deseos en acciones concretas.