Día espejo: el truco poco conocido para prepararte para un eclipse solar

Los eclipses solares son uno de los fenómenos astronómicos que más llaman la atención y este año se realizará uno. Quienes desean observarlo con claridad tienen una ventaja importante: los llamados días espejo. Estas fechas permiten anticipar cómo se posicionará el Sol en el cielo el día del eclipse, facilitando la elección del mejor lugar para verlo sin obstáculos.

A lo largo de 2026 se han presentado distintos eventos astronómicos relevantes, pero cabe mencionar que habrá eclipse total el 12 de agosto en España y aunque en México no podremos verlo, sí es importante tener en cuenta el truco del día espejo para futuros eventos astronómicos de este tipo.

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¿Qué es un día espejo y por qué es clave en un eclipse solar?

El término día espejo se utiliza para describir aquellas fechas en las que la posición del Sol en el cielo coincide casi exactamente con la que tendrá durante un evento específico, como un eclipse.

En este caso, los días 29 y 30 de abril funcionan como referencia para el eclipse del 12 de agosto, ya que ambos momentos se encuentran a una distancia similar del solsticio de verano.

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Este fenómeno se explica por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y la inclinación de su eje. Después del solsticio del 21 de junio, cuando el Sol alcanza su punto más alto en el cielo, su trayectoria comienza a repetirse de forma simétrica.

Esto permite que, al retroceder aproximadamente 52 días desde esa fecha, se llegue a un momento en el que la declinación solar es prácticamente la misma que la del día del eclipse.

Gracias a esta coincidencia, los días espejo sirven como una especie de simulación natural. Si durante estas fechas el Sol se puede observar claramente en el horizonte desde un punto determinado, es muy probable que ese mismo lugar sea adecuado para ver el eclipse en agosto.

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¿Cómo usar los días espejo para elegir el mejor lugar?

Aprovechar los días espejo implica observar la puesta del Sol desde el sitio donde se planea ver el eclipse. Esto permite identificar posibles obstáculos como edificios, montañas o árboles que podrían bloquear la visibilidad.

Además, estos días ayudan a evaluar factores como la contaminación lumínica en zonas urbanas o la necesidad de trasladarse a espacios abiertos.

Foto: Canva

Sin embargo, es importante considerar que las condiciones atmosféricas pueden variar entre primavera y verano. Aspectos como la temperatura o la refracción de la luz en la atmósfera podrían generar ligeras diferencias en la percepción del fenómeno, aunque la posición del Sol sea prácticamente la misma.

PJG