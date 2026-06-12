Ecocert impulsa la sostenibilidad

La sostenibilidad se ha convertido en un factor clave para la competitividad y permanencia en los mercados, es por eso que Ecocert reafirmó su compromiso de acompañar a organizaciones, productores y empresas en la transición hacia modelos de producción y consumo más responsables con el medio ambiente y la sociedad.

Para Ecocert la sostenibilidad ya no representa únicamente una ventaja competitiva para las empresas, sino que se está convirtiendo en un requisito cada vez más relevante para acceder y mantenerse en diversos mercados.

Con más de 30 años de experiencia a nivel internacional, Ecocert se ha consolidado como un referente en la promoción de prácticas sostenibles, especialmente desde su papel pionero en el desarrollo del sector orgánico durante la década de los noventa. Claro ejemplo de este liderazgo es que actualmente 4 de cada 10 productos orgánicos fueron certificados por la empresa de matriz francesa con 30 oficinas alrededor del mundo, incluido México.

Su labor se ha centrado en impulsar sistemas que contribuyan a mitigar el cambio climático, fortalecer la producción orgánica regenerativa y fomentar una alimentación más saludable y respetuosa con los ecosistemas.

Desde su creación en 1991, la organización ha desarrollado estándares rigurosos en materia ambiental y social, así como servicios de certificación, validación y acompañamiento que buscan generar confianza, asegurar la trazabilidad y promover mejores prácticas en las cadenas de suministro.

Ecocert participó en la Cumbre Chirey Imagen Sostenibilidad 2026.

La evolución de Ecocert

Recientemente, Esteban Niaves Nava, Head de Desarrollo de Negocios Sostenibles de Ecocert, participó en la Cumbre Chirey Imagen Sostenibilidad 2026, en donde habló sobre su evolución y cómo se han posicionado en el mercado.

"En Ecocert hemos sido testigos de una transformación significativa en los hábitos de consumo. Hoy, los consumidores son mucho más informados y exigentes; ya no solo les interesa conocer el origen de los productos que adquieren, sino también cómo fueron elaborados y cuál fue su impacto en el medio ambiente”, comentó.

También señaló que entre sus principales objetivos destacan el apoyo a cadenas de suministro y comercio justo que garanticen condiciones laborales dignas, el impulso al diseño ecológico, la innovación y las alternativas a la química convencional.

Ecocert también trabaja de manera cercana con productores, organizaciones y empresas a través de una red global de expertos, brindando un servicio de auditoría y certificación para facilitar la adopción de modelos más responsables y sostenibles.

“Llevamos más de 30 años acompañando tanto a productores agrícolas como a transformadores en cuestiones de sostenibilidad para poder verificar, dar evidencia y certificar”, señaló.

Actualmente, clientes, cadenas de valor y consumidores demandan evidencia verificable sobre el desempeño ambiental y social de las organizaciones, más allá de declaraciones o compromisos institucionales.

Por tal razón, promueven la transición del compromiso hacia la evidencia, fortaleciendo la transparencia y la confianza mediante certificaciones y validaciones realizadas por terceros independientes.

Este enfoque cobra especial relevancia frente a los desafíos asociados al greenwashing y a la necesidad de contar con mecanismos objetivos que respalden las acciones de sostenibilidad.

También destacó que la sostenibilidad debe abordarse de manera integral, incorporando no solo criterios ambientales, sino también aspectos sociales como el comercio justo, el desarrollo de comunidades y la generación de valor compartido.

“La sostenibilidad puede permear la cultura de las empresas a través de estos productos certificados”, finalizó.

Es claro que Ecocert continúa impulsando iniciativas que permitan equilibrar la actividad humana con la preservación de los recursos naturales y la biodiversidad, pues buscan fortalecer una cultura empresarial donde la sostenibilidad se traduzca en acciones concretas, medibles y respaldadas por estándares reconocidos internacionalmente.