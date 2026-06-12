¿Fan de Totoro y Castillo Vagabundo? No te pierdas el concierto en homenaje a Estudios Ghibli

Si eres fan de El Castillo Vagabundo o El Viaje de Chihiro, prepárate para revivir la magia de Studio Ghibli de una manera muy especial. Un concierto sinfónico llegará a la Ciudad de México para transportar a los asistentes a los mundos fantásticos que marcaron la infancia y adolescencia de varias generaciones.

Y es que escuchar en vivo los inolvidables soundtracks de estas películas se ha convertido en una experiencia imperdible para quienes crecieron con las historias creadas por el legendario estudio de animación japonés.

¿Qué será el concierto Ghibliverse?

Se trata del Concierto Sinfónico Ghibliverse, un homenaje musical dedicado a los seguidores de Studio Ghibli, donde la magia de sus películas cobrará vida a través de la música interpretada por la Orquesta de Cámara Nimbus.

Durante la velada, el público podrá disfrutar de algunas de las composiciones más emblemáticas del estudio japonés, acompañadas de una atmósfera llena de nostalgia y fantasía.

Entre los temas anunciados destacan los de películas como:

El Viaje de Chihiro

El Viaje de Chihiro El Castillo Vagabundo

Kiki: Entregas a Domicilio

Mi Vecino Totoro

La Princesa Mononoke

El Castillo en el Cielo

¿Cuándo y dónde será el concierto sinfónico de Studio Ghibli?

Si no quieres perderte esta experiencia, toma nota. El Concierto Sinfónico Ghibliverse se llevará a cabo el próximo viernes 19 de junio en el Teatro Silvia Pinal, en la CDMX.

Los boletos ya pueden adquirirse a través de Masticket, donde los asistentes podrán consultar la disponibilidad y los precios según la zona de su preferencia.

¿Qué Metro me deja cerca del Teatro Silvia Pinal?

El Teatro Silvia Pinal está ubicado en Versalles 27, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Para llegar en transporte público, la estación más cercana es Cuauhtémoc, correspondiente a la Línea 1 del Metro, por lo que el acceso resulta sencillo para quienes se trasladen desde distintos puntos de la capital.

¿Quién compuso las canciones más famosas de Studio Ghibli?

Gran parte de la magia sonora de Studio Ghibli tiene nombre y apellido: Joe Hisaishi. El compositor japonés ha sido el responsable de algunas de las melodías más memorables del cine de animación, convirtiéndose en una pieza fundamental del éxito de películas que han conquistado a millones de fans alrededor del mundo.

Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran las bandas sonoras de El Viaje de Chihiro, Mi Vecino Totoro, La Princesa Mononoke y El Castillo Vagabundo.

Concierto de Studio Ghibli en CDMX: fecha, boletos y cómo llegar para escuchar El Viaje de Chihiro Foto: Dentsu / Collection ChristopheL via AFP

Para los amantes de estas historias, este concierto representa una oportunidad única para volver a emocionarse con los clásicos que hicieron soñar a generaciones enteras y dejarse envolver, una vez más, por la magia del universo Ghibli.