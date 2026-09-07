Documentan fe de los chalmeros de Tepito en la lente de Alejandro Medina Guzmán

Más de 50 kilómetros recorren, dos veces al año, los tepiteños que peregrinan al Santuario de Chalma. Ése es el trayecto que documentó el fotógrafo Alejandro Medina Guzmán y que ahora plasma en el libro Chalmeros de Tepito. Barrio peregrino (Artes de México, 2026), que será presentado el 9 de septiembre, a las 17:00 horas, en el Museo de la Ciudad de México.

Este proyecto visual inició en 2010. Lo conforman más de cinco mil fotografías en blanco y negro, de las cuales el autor seleccionó 100 para esta edición que registra el recorrido que realizan cerca de 500 personas, desde Tepito, en la capital, hasta Chalma, Estado de México.

“Desde la primera vez que los acompañé, me sorprendió cómo hacen la peregrinación. La forma en que caminan es muy libre: llevan sus bocinas con la música que les gusta, no es música religiosa, ponen cumbias, salsas, reguetón y electrónica; son muy alegres y no les inhibe nada”, comenta Medina Guzmán.

Los chalmeros de Tepito hacen dos peregrinaciones al año: la primera en mayo, para conmemorar el aniversario de la aparición del Señor de Chalma, y la segunda en septiembre, en torno a la festividad de San Miguel Arcángel. En un inicio, agrega el fotógrafo, la peregrinación se realizaba caminando desde el barrio bravo, sin embargo, se modificó por problemas con la autoridad.

El libro de fotografía 'Chalmeros de Tepito. Barrio peregrino', de Alejandro Medina Guzmán, documenta la fe de los habitantes del barrio bravo. Cortesía Alejandro Medina Guzmán

“El tramo entre Tepito y La Marquesa dejó de recorrerse a pie porque cuando pasaban con su música por Avenida Paseo de la Reforma, los policías los detenían para hacerles revisión. Entonces, hoy, el punto de reunión es La Marquesa y de ahí salen caminando hacia Chalma; tardan tres días en llegar”, destaca.

Tres momentos esenciales del trayecto a Chalma

Para Medina Guzmán hay tres momentos que resumen la esencia de esta tradición. El primero ocurre en el Cerro del Perdón, un paraje entre La Marquesa y el Ahuehuete que solo los peregrinos ubican y donde entierran cruces de sus difuntos. “Visualmente es interesante porque hay cruces nuevas, otras desgastadas y unas destruidas en su totalidad”.

El segundo es la llegada al Ahuehuete, punto donde los peregrinos se bañan en un lago y bailan al son de un violín. “De acuerdo con la tradición de Chalma, quien llega por primera vez es ‘bautizado’ por la persona que lo invitó y sólo de esa manera ya se le considera un chalmero”, agrega.

Y el tercer momento tiene que ver con las amas de casa de los chalmeros, encargadas de alimentar a los peregrinos durante el trayecto.

El libro de fotografía 'Chalmeros de Tepito. Barrio peregrino', de Alejandro Medina Guzmán, documenta la fe de los habitantes del barrio bravo. El libro de fotografía Chalmeros de Tepito. Barrio peregrino, de Alejandro Medina Guzmán, documenta la fe de los habitantes del barrio bravo.

“Las familias de los peregrinos tienen identificados ciertos parajes en los que se organizan para turnarse la comida: en un punto, el ama de casa de una familia da la comida de la primera noche; en el siguiente punto, otra familia se encarga de la cena, y así sucesivamente. Es una organización de hermandad”, señala Medina Guzmán.

Entre las principales peticiones de los tepiteños está el aliviar alguna enfermedad, resolver algún problema familiar, pedir trabajo y orar por la gente que ya no está con ellos.

El libro de fotografía 'Chalmeros de Tepito. Barrio peregrino', de Alejandro Medina Guzmán, documenta la fe de los habitantes del barrio bravo. Cortesía Alejandro Medina Guzmán

Fotografía impresa frente a la inmediatez digital

Para el fotógrafo, este libro es también una respuesta a la inmediatez de la imagen en la era digital. "Ya estamos tan inmersos en el mundo digital que todo lo queremos a primera mano, pero lo único que hacemos es subir una foto y pierde ese valor. Este libro es un esfuerzo para darle fuerza a un trabajo de largo aliento", considera.

Por ello, Medina Guzmán apostó por reunir cien imágenes en una secuencia impresa que, acompañada de una crónica, permite que se lean como un solo relato, fuera de la lógica del scroll y de la imagen aislada que a diario se mira en redes sociales.

Finalmente, adelanta que actualmente trabaja en un proyecto visual sobre los inicios del comercio informal en la Ciudad de México, particularmente en Tepito, barrio donde se originó dicha actividad.