¡Que no te agarre el regreso a clases! Dónde comprar zapatos escolares baratos en CDMX

El regreso a clases está cada vez más cerca y será el lunes 31 de agosto cuando miles de niñas y niños vuelvan a las aulas. Si ya tienes listos los útiles escolares, pero todavía te falta conseguir los zapatos escolares o tenis para tus hijos, no te preocupes: en el Centro Histórico de la Ciudad de México puedes encontrar diferentes opciones para comparar modelos y precios.

Además, recuerda que los zapatos son un artículo que no debes pasar por alto. Si el calzado que tus hijos usaron durante el ciclo anterior ya presenta desgaste en la suela, está roto o puede representar un riesgo de caída, quizá sea momento de renovarlo antes de regresar a clases.

Y si quieres cuidar tu bolsillo en esta temporada de gastos, aquí te contamos dónde comprar zapatos escolares.

¿Dónde comprar zapatos escolares en el Centro CDMX?

Eje Central Lázaro Cárdenas

En esta zona encontrarás varias tiendas de zapatería donde podrás comparar modelos y precios para elegir el calzado que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.

Además, al ser una de las principales vialidades que conectan distintos puntos del Centro Histórico, en los alrededores también encontrarás locales donde puedes conseguir otros artículos para el regreso a clases, como mochilas y accesorios escolares.

La zona se encuentra cerca de las calles Ecuador y El Salvador/Vizcaínas, y puedes llegar mediante el Metro Salto del Agua de la Línea 8.

José María Pino Suárez

Otra alternativa para buscar zapatos escolares en el Centro Histórico es la avenida José María Pino Suárez, donde encontrarás zapaterías con diferentes opciones de calzado para niñas y niños.

En los alrededores también hay puestos donde puedes conseguir calcetas escolares, por lo que puedes aprovechar el recorrido para completar algunos pendientes de la lista escolar.

La zona se encuentra a un costado del Metro Pino Suárez, en dirección hacia la Plaza de la Constitución y el Zócalo capitalino.

¿Dónde comprar zapatos en Centro Histórico de la CDMX? Foto: Canva

Mercado de Granaditas (Tepito)

El Mercado de Granaditas, ubicado en Tepito, es otro de los lugares al que algunas familias acuden para buscar zapatos escolares, tenis y otros artículos para los niños.

Al contar con diferentes opciones de comercios, puedes encontrar variedad de modelos y precios, por lo que es una alternativa para quienes buscan cuidar el presupuesto durante las compras del regreso a clases.

Se encuentra en Granaditas 27, colonia Morelos, Cuauhtémoc, Ciudad de México. La estación de Metro más cercana es Lagunilla, de la Línea B.

¿Dónde comprar zapatos en Centro Histórico de la CDMX? Foto: Canva

Alrededores del Mercado de La Merced

Los alrededores del Mercado de La Merced también pueden ser una opción para encontrar zapatos y tenis para niños y niñas, ya que hay diferentes locales y puestos con variedad de modelos y precios.

Además del calzado, en algunos de los pasillos podrás encontrar otros artículos que pueden hacer falta para el regreso a clases, como calcetas escolares.

¿Dónde comprar zapatos en Centro Histórico de la CDMX? Foto: Canva

Si todavía tienes pendiente comprar los zapatos escolares o tenis para tus hijos, estas son algunas zonas del Centro Histórico y sus alrededores que puedes considerar para comparar opciones y encontrar el calzado que mejor se ajuste a tu presupuesto antes del regreso a clases.