¿Sientes que el dinero se va como agua? Estos amuletos podrían atraer abundancia a tu hogar

Cuidar el dinero y lograr que los ahorros rindan es uno de los objetivos que muchas personas buscan, especialmente cuando se trata de organizar las finanzas y tener un respaldo para el futuro. Sin embargo, hay ocasiones en las que el dinero parece terminarse muy rápido y, además de cuidar los gastos, algunas personas recurren a amuletos y tradiciones para atraer la prosperidad.

¿Te ha pasado que sientes que “el dinero se va como agua”? De acuerdo con distintas creencias, existen algunos objetos que se relacionan con la buena fortuna, la abundancia y la prosperidad. Desde elementos que puedes colocar en tu hogar u oficina hasta otros que puedes llevar en la cartera, aquí te contamos algunos de los más populares.

Amuletos para atraer dinero

Maneki-neko

Uno de los amuletos más populares para atraer la buena fortuna es el Maneki-neko, el famoso gato de la suerte originario de Japón, cuyo nombre puede traducirse como “que invita” o “que llama”.

De acuerdo con la tradición japonesa, su característica pata levantada representa una invitación a la buena fortuna y la prosperidad. Por ello, es común encontrarlo en negocios y establecimientos, donde algunas personas lo colocan como símbolo para atraer clientes, éxito y abundancia.

Amuletos para atraer dinero, abundancia y prosperidad Foto: Canva

Planta de jade

Con sus hojas redondas, gruesas y brillantes, la planta de jade es otra de las opciones relacionadas con la prosperidad. Su forma y color han hecho que, dentro de algunas interpretaciones del Feng Shui, se asocie con las monedas y, por lo tanto, con la buena suerte y la abundancia.

De acuerdo con esta creencia, colocarla cerca de una ventana puede ayudar a representar y atraer la energía de la prosperidad. También es común encontrarla en oficinas o espacios de trabajo.

Amuletos para atraer dinero, abundancia y prosperidad Foto: Canva

Monedas chinas

Son otro de los amuletos relacionados con el dinero y la prosperidad dentro del Feng Shui. Su forma redonda representa el cielo, mientras que el cuadrado en el centro se relaciona con la tierra.

Tradicionalmente, algunas personas atan tres monedas con un hilo o cinta roja, pues se considera que este color ayuda a activar la energía. Una de las formas más populares de utilizarlas es colocándolas en la cartera como símbolo de abundancia y prosperidad.

Amuletos para atraer dinero, abundancia y prosperidad Foto: Canva

Cuenco de la prosperidad

Otro elemento asociado con la abundancia dentro de algunas prácticas del Feng Shui. Se cree que puede utilizarse como un símbolo para atraer prosperidad y mantener presente la intención de cuidar y multiplicar los recursos.

Para ello, algunas personas lo rellenan con elementos como hojas de laurel, granos de arroz, monedas chinas y otros objetos relacionados con la abundancia.

Este cuenco puede colocarse en diferentes espacios del hogar y existen opciones elaboradas con materiales como cerámica, cobre, vidrio o bronce, por lo que también puede convertirse en un elemento decorativo.

Amuletos para atraer dinero, abundancia y prosperidad Foto: Canva

Estas son algunas de las opciones que, de acuerdo con distintas tradiciones y creencias, se relacionan con la riqueza, la buena fortuna y la prosperidad. Si te gusta este tipo de prácticas, puedes elegir el amuleto que más te agrade y colocarlo en un espacio especial de tu hogar, oficina o incluso llevarlo contigo en la cartera.