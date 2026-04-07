Día Mundial de la Salud 2026: Conoce la historia de la Organización Mundial de la Salud

Hoy, 7 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Salud, una fecha creada para recordar la fundación de la OMS en 1948 y para hacer conciencia en todo el mundo sobre la importancia de la salud.

Cada año, este día se enfoca en un tema distinto, con el objetivo de visibilizar un problema de salud específico y promover acciones que ayuden a mejorar el bienestar de la población.

¿Por qué se creó la OMS y cuál ha sido su impacto?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) nació en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, una de las etapas más devastadoras de la historia. En ese momento, los países del mundo firmaron un acuerdo en el que dejaron claro algo clave: la salud no solo es un derecho humano, también es fundamental para mantener la paz y la seguridad global.

Desde entonces, la OMS ha trabajado durante más de 70 años para mejorar la salud en todo el planeta, logrando avances importantes que han salvado millones de vidas.

Entre los logros más destacados están la erradicación de la viruela, la reducción del 99% de los casos de poliomielitis, el impacto de las vacunas infantiles que han salvado millones de vidas, así como la disminución de la mortalidad materna y mejoras generales en la calidad de vida de millones de personas.

Un llamado global a respaldar la ciencia y la cooperación

En el marco del Día Mundial de la Salud 2026, se ha lanzado un llamado internacional para que personas de todo el mundo respalden la ciencia como eje central de la salud global. Bajo el lema "Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia", la conmemoración da inicio a una campaña de un año enfocada en destacar el valor de la colaboración científica para proteger la salud de las personas, los animales, las plantas y el planeta bajo el enfoque de “Una sola salud”.

La campaña pone en relieve tanto los avances científicos como la necesidad de fortalecer la cooperación multilateral para convertir la evidencia en acciones concretas que mejoren el bienestar global.

Este año, la iniciativa coincide con dos eventos de relevancia mundial: la Cumbre Internacional “Una Sola Salud”, organizada por el Gobierno de Francia en el marco de la Presidencia francesa del G7, y el Foro Mundial inaugural de los Centros Colaboradores de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se llevará a cabo desde hoy y hasta el 9 de abril, que reunirá a cerca de 800 instituciones científicas de más de 80 países. En conjunto, estos encuentros representan una de las mayores redes científicas convocadas en torno a un organismo de las Naciones Unidas.

La campaña también invita a la población a participar activamente celebrando los avances de la ciencia y sumándose a la conversación global mediante el hashtag #StandWithScience.

-Con información de www.paho.org

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