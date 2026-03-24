Descubre los colores de labios que serán un must esta temporada primavera-verano

Para la temporada primavera-verano 2026, el maquillaje deja atrás la discreción absoluta y vuelve a apostar por el color en los labios. Después de varias temporadas dominadas por tonos neutros y acabados casi imperceptibles, los labiales recuperan protagonismo con pigmentos más visibles y texturas que priorizan la hidratación.

Esta tendencia, presente en pasarelas y nuevos lanzamientos, busca un equilibrio entre frescura y carácter, adaptándose a distintos momentos del día.

En este contexto, los labios se convierten en el centro del look, con tonos que interactúan con la luz natural y aportan definición sin perder naturalidad.

Labiales primavera-verano 2026: rojos, rosas y nudes con textura hidratante.

Rojo tomate: luminosidad y definición

El rojo clásico evoluciona hacia una versión más luminosa con subtonos anaranjados. El rojo tomate se impone como uno de los tonos clave de la temporada, con una aplicación que funciona tanto en acabados definidos como en versiones más difuminadas para el día a día.

Dentro de esta tendencia, existen opciones como las de Avon, que apuestan por fórmulas con alta pigmentación y confort, alineadas con la demanda de color intenso sin sacrificar hidratación.

La nueva fórmula de los labiales Ultra integra una mezcla de aceites nutritivos y vitamina E, que ayudan a acondicionar y mantener la suavidad de los labios, proporcionando una aplicación uniforme, con cobertura alta y color desde la primera pasada.

Este tono favorece especialmente a pieles con subtonos cálidos, aunque también puede adaptarse a pieles neutras si se equilibra con el resto del maquillaje.

Otra opción dentro de esta tendencia es e.l.f. Cosmetics, que ha desarrollado labiales con fórmulas ligeras y accesibles, enfocadas en el confort y la versatilidad. Sus propuestas combinan buena pigmentación con acabados cremosos o satinados, lo que facilita una aplicación uniforme y adaptable a distintos estilos, especialmente en looks de uso diario.

Rojo tomate: un color vibrante que destaca en cualquier look diurno.

Rosas tropicales y corales suaves

La familia de los rosas se desplaza hacia matices más cálidos como guayaba, sandía y coral rosado. Estos tonos iluminan el rostro sin endurecer las facciones y funcionan mejor en acabados cremosos o satinados.

Su uso se asocia a maquillajes minimalistas, donde la piel se mantiene uniforme y el labial aporta el acento principal. En este contexto, la textura juega un papel clave para mantener un aspecto fresco.

Marcas como NYX Professional Makeup, ColourPop, Milani y Burt’s Bees han desarrollado propuestas dentro de esta gama, priorizando fórmulas ligeras y versátiles para el uso diario.

Rosa guayaba y coral suave: tonos tropicales que iluminan el rostro. (Foto: Canva)

En pieles claras aportan calidez, mientras que en pieles medias y profundas refuerzan la luminosidad natural, lo que explica su presencia constante en tendencias actuales.

Nude cálido: equilibrio y adaptación

El nude se mantiene vigente, pero con ajustes que favorecen una apariencia más saludable. Para esta temporada, predominan los tonos con matices melocotón, beige tostado y caramelo, que permiten integrar el color sin perder definición.

La elección depende del subtono de la piel. En pieles doradas u oliva, los tonos cálidos generan continuidad, mientras que en pieles rosadas los matices durazno equilibran el conjunto.

Firmas como Maybelline, L’Oréal Paris, Revlon, Sephora Collection y Rimmel London han apostado por esta evolución del nude, alejándose de los tonos grisáceos que dominaron temporadas anteriores.

Este tipo de labial funciona como una opción versátil para entornos profesionales y looks cotidianos, manteniendo un acabado pulido sin excesos.

Nude cálido: equilibrio perfecto entre naturalidad y definición. (Foto: Canva)

Texturas y acabados: brillo e hidratación

Más allá del color, la textura define la tendencia. Los acabados brillosos, satinados y tipo bálsamo predominan frente al mate tradicional, aportando luminosidad y volumen óptico.

Esta transformación responde a una visión más flexible del maquillaje, donde no existen reglas fijas sobre qué acabado utilizar. Un mismo usuario puede alternar entre un gloss ligero, un labial cremoso o un acabado matte según el contexto.

En este panorama, los labiales se presentan en tres acabados principales: matte, que aporta definición; cremoso, que equilibra color e hidratación; y brilloso, que refleja la luz y genera un efecto más fresco.