¡Más que un regalo! Estos son los beneficios de las rosas

A unos días de celebrarse el 14 de febrero, las calles se llenan de colores y aromas gracias a uno de los símbolos más representativos del Día del Amor y la Amistad: las rosas. Esta flor es, sin duda, una de las más cotizadas durante esta fecha, pero más allá de su belleza y fragancia, ¿qué hay que saber sobre ellas?

Además de ser un detalle romántico, las rosas esconden datos curiosos y beneficios importantes para la salud y el cuidado de la piel. Aquí te contamos por qué siguen siendo las favoritas cada San Valentín.

¿Por qué se regalan rosas el 14 de febrero?

Las rosas son una de las flores más obsequiadas durante el Día del Amor y la Amistad, especialmente las rosas rojas, ya que su color se asocia con la pasión, el romance y el amor profundo, convirtiéndolas en el símbolo perfecto de esta celebración.

Se trata de una flor milenaria cargada de historia y significado. De acuerdo con la mitología, se cree que las rosas nacieron cuando Adonis se hirió con una espina, y desde entonces están estrechamente relacionadas con Venus, la diosa romana del amor y la belleza. Este origen ha fortalecido su vínculo con los sentimientos y las emociones a lo largo del tiempo.

Datos curiosos de las rosas, flor más vendida el 14 de febrero Foto: Canva

¿Qué partes de las rosas aportan beneficios?

Según información del National Institutes of Health (NIH), las rosas no solo destacan por su apariencia, sino también por las propiedades de sus pétalos y hojas, las cuales contienen diversos compuestos con aplicaciones medicinales, cosméticas e industriales.

Pétalos de rosa

​Los pétalos contienen compuestos químicos como terpenos, alcoholes aromáticos, flavonoides, antocianinas, ácidos fenólicos, polifenoles, aldehídos, cetonas, taninos, vitamina C (ácido ascórbico), carotenoides y minerales.



​Gracias a esta composición, los pétalos de rosa se utilizan por sus propiedades analgésicas, anticonvulsivas, hipnóticas, cardiovasculares, laxantes y antioxidantes. Además, son ampliamente empleados en aromaterapia, perfumería, cosmética y cuidado de la piel, así como en la elaboración de tés y colorantes naturales.

Hojas de rosa

​Por su parte, las hojas de rosa contienen flavonoides, fenoles, ácidos hidroxicinámicos, taninos, terpenos, aldehídos, alcoholes, vitamina C, ácidos grasos y minerales.

​

​Estos componentes les otorgan propiedades diuréticas, astringentes suaves y aplicaciones como colorantes naturales, lo que las convierte en un recurso valioso dentro de la herbolaria y la industria natural.

Beneficios de las rosas para la salud

De acuerdo con el NIH, las propiedades de las rosas han sido estudiadas por su apoyo en el tratamiento de diversas afecciones. Entre los principales beneficios para la salud se encuentran su uso como complemento en casos de:

Inflamación Diabetes Dismenorrea Depresión Estrés Convulsiones Envejecimiento prematuro

Estos efectos se deben principalmente a su alto contenido de antioxidantes y compuestos bioactivos.

Beneficios de las rosas para la piel

Además de sus beneficios para la salud, las rosas también destacan en el cuidado de la piel gracias a sus efectos antibacterianos y humectantes sobre diversas microbiotas.

El NIH señala que la superficie de un pétalo de rosa presenta una estructura jerárquica compuesta por papilas a microescala con nanopliegues. Esta característica permite que los pétalos tengan altos ángulos de contacto con el agua, aportando propiedades humectantes y protectoras para la piel.

Así que, si este Día del Amor o la Amistad alguien te obsequia un ramo de rosas, ahora sabrás que no solo es un gesto lleno de romanticismo, sino también una flor con múltiples beneficios para la salud y el bienestar.