¡De otra galaxia! Rayados lanza espectacular jersey de Star Wars para el duelo ante Pachuca

El Estadio BBVA está listo para convertirse en una sucursal de una galaxia muy, muy lejana. Los Rayados de Monterrey sorprendieron a propios y extraños al anunciar una colaboración épica: un jersey de edición especial inspirado en el universo de Star Wars, justo antes de recibir a los Tuzos del Pachuca en la Jornada 15 del Clausura 2026.

Esta armadura galáctica nace como parte de la promoción de la esperada cinta The Mandalorian & Grogu. La prenda fusiona los colores tradicionales de La Pandilla con la estética de la saga creada por George Lucas, logrando una pieza de colección que busca conquistar tanto a los abonados del Monterrey como a los coleccionistas de la cultura pop.

Aunque la camiseta no se utilizará durante el tiempo regular, los jugadores saltarán a la cancha con ella durante el calentamiento previo, encendiendo los motores en un momento crítico del torneo. El jersey estará disponible para la afición, permitiendo que los seguidores lleven el orgullo albiazul junto al legado de los Jedi.

En un cierre de torneo donde Monterrey se juega la vida para amarrar liguilla directa, la directiva regiomontana da un golpe de autoridad en el marketing deportivo. Con esta iniciativa, los Rayados demuestran que, en el Gigante de Acero, la pasión por el fútbol y el cine no tienen límites.