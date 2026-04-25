¿Eres fan de Elvis Presley? No te pierdas este concierto gratuito en CDMX por Noche de Museos

Si te gusta Elvis Presley, esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Habrá un concierto tributo completamente gratuito para revivir los grandes éxitos del “Rey del Rock and Roll” en la Ciudad de México.

Un evento lleno de nostalgia, música y energía que forma parte de la Noche de Museos. La presentación contará con Vinicio Van Drei, reconocido por rendir homenaje al legendario cantante con un show que transporta a los años dorados del rock.

Concierto gratuito de Elvis Presley en CDMX: fecha y hora

Si quieres ser parte de este evento musical, ya sea porque eres fan o simplemente quieres disfrutar de los clásicos del rock, aparta la fecha: el concierto se llevará a cabo el miércoles 29 de abril a las 18:00 horas.

Lo mejor es que la entrada es gratuita. Sin embargo, toma en cuenta que el cupo es limitado a 150 personas, por lo que se recomienda llegar con anticipación para asegurar tu lugar.

¿Dónde será el concierto tributo a Elvis Presley?

El evento se realizará en el Centro Cultural Futurama, ubicado en Otavalo #7, esquina con Av. IPN, en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.

Para llegar en transporte público, la estación de Metro más cercana es Lindavista de la Línea 6. También puedes llegar usando la estación La Raza.

Desde cualquiera de estas estaciones, al salir del Metro puedes tomar un camión que te dejará a pocos minutos del Centro Cultural Futurama, lo que facilita el acceso en transporte público.

¿Por qué Elvis Presley es el Rey del Rock and Roll?

Elvis Presley nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Misisipi. Fue un cantante y actor que revolucionó la música en los años 50 al fusionar géneros como el country, el blues y el rockabilly.

Su impacto fue tan grande que alcanzó fama mundial con éxitos como “Heartbreak Hotel”, lanzado en 1956, marcando el inicio de una carrera legendaria.

Entre sus canciones más representativas destacan: “Can't Help Falling in Love”, “Hound Dog”, “Jailhouse Rock” y “Love Me Tender”.

Concierto gratis de Elvis Presley en CDMX: dónde y cuándo Foto: Canva

Si quieres revivir la magia de sus canciones y disfrutar de un ambiente lleno de nostalgia, este concierto es el plan perfecto para hacerlo sin gastar.