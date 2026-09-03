¿Cómo propagar suculentas en casa? Tres métodos sencillos para multiplicar tus plantas

Las suculentas se han convertido en algunas de las plantas preferidas para decorar hogares y jardines, no solo por su apariencia, sino también por la facilidad con la que pueden reproducirse.

Multiplicar una suculenta permite obtener nuevos ejemplares a partir de una planta que ya tenemos en casa. Además, es una alternativa útil para aprovechar hojas que se hayan desprendido accidentalmente o tallos que hayan sufrido algún daño.

Existen diferentes técnicas para conseguirlo y, aunque ninguna requiere conocimientos avanzados de jardinería, todas necesitan cuidados específicos y, sobre todo, paciencia. El desarrollo de nuevas raíces puede tomar varias semanas, por lo que no se trata de un proceso inmediato.

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¿Qué se necesita para reproducir una suculenta?

Antes de comenzar, es importante contar con material vegetal sano y elegir un sustrato adecuado. Las hojas o tallos que se utilicen deben encontrarse en buenas condiciones, ya que cualquier daño, infección o deterioro puede dificultar la aparición de nuevas raíces.

El sustrato destinado a cactus y suculentas es una de las mejores opciones debido a que favorece el drenaje. También puede incorporarse perlita para mejorar la circulación del agua y evitar que la humedad permanezca demasiado tiempo.

¿Cómo reproducir suculentas utilizando sus hojas?

La propagación mediante hojas es una de las alternativas más conocidas y puede funcionar especialmente bien con variedades como sedum y crassulas.

Para comenzar, es necesario seleccionar hojas saludables que se hayan desprendido correctamente de la planta. No es recomendable utilizar ejemplares arrugados, descoloridos, dañados o que presenten señales de plagas.

Una vez elegida la hoja, debe retirarse cuidadosamente desde el punto en el que se une al tallo. Posteriormente, se coloca en un lugar sombreado durante aproximadamente dos o tres días para permitir que la zona del corte seque y cicatrice.

Cuando la herida esté completamente seca, la hoja puede colocarse sobre un sustrato para cactus y suculentas. Es importante que la zona del corte no quede enterrada ni en contacto directo con la tierra.

Para favorecer el proceso, las hojas pueden mantenerse en una bandeja de propagación o en un pequeño espacio tipo invernadero.

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¿Cada cuánto hay que humedecer las hojas?

Durante esta etapa, el exceso de agua puede convertirse en un problema. En lugar de empapar el sustrato, lo recomendable es utilizar un pulverizador para aportar una pequeña cantidad de humedad.

La pulverización puede realizarse aproximadamente cada uno o dos días, procurando no saturar la tierra. El proceso de desarrollo puede extenderse alrededor de cuatro semanas, por lo que será necesario esperar antes de trasladar la nueva planta a una maceta.

¿Cómo se pueden multiplicar las suculentas mediante división?

La división es otra opción y resulta especialmente práctica cuando la planta original ha comenzado a producir pequeños retoños a su alrededor.

En este caso, lo mejor es esperar hasta que las nuevas plantas tengan un tamaño suficiente para sobrevivir de manera independiente.

Para comenzar, se retira la suculenta de la maceta junto con sus pequeños brotes. Algunos pueden separarse fácilmente con un movimiento suave, pero en otras ocasiones las raíces estarán entrelazadas.

La separación debe realizarse con cuidado para evitar romper o lastimar las raíces. Una vez que cada ejemplar esté independiente, puede colocarse en una maceta con sustrato especial para cactus y suculentas.

Durante las primeras semanas, la humedad debe controlarse cuidadosamente. El uso de un pulverizador permite aportar agua de manera moderada mientras las nuevas plantas se adaptan.

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¿Cuál es la ventaja de utilizar esquejes de tallo?

Cuando la suculenta tiene un tallo bien desarrollado, la propagación mediante esquejes puede ser una de las alternativas más prácticas.

Para este método se corta un segmento de aproximadamente 10 a 15 centímetros. Después, se retiran las hojas de la parte inferior, ya que esa zona será la que posteriormente se colocará en el sustrato.

El corte necesita tiempo para cicatrizar. Por ello, el esqueje debe permanecer aproximadamente una semana en un lugar adecuado antes de plantarlo.

Una vez transcurrido ese periodo, puede colocarse directamente en tierra para cactus y suculentas.

Si el corte ha cicatrizado correctamente, es posible comenzar con el riego. En caso contrario, será preferible esperar algunos días más para reducir el riesgo de que el tallo se deteriore.

¿También es posible reproducir una suculenta en agua?

Otra alternativa consiste en colocar un esqueje en agua para estimular el desarrollo de raíces.

Para hacerlo, primero debe elegirse un tallo saludable y dejar que el corte cicatrice durante alrededor de una semana.

Después, se necesita un recipiente con cierta profundidad, como un vaso o frasco de cristal. El esqueje debe colocarse de manera que únicamente la parte inferior quede próxima al agua, evitando sumergir completamente el tallo.

Una opción es apoyar la planta sobre el borde del recipiente y añadir suficiente agua para que la base quede ligeramente por encima de la superficie.

El recipiente debe ubicarse cerca de una ventana o en un espacio donde la planta reciba suficiente iluminación.

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¿Qué método es mejor para propagar suculentas?

La elección depende principalmente del tipo de suculenta y del material disponible.

La propagación mediante hojas permite obtener varios ejemplares a partir de una sola planta, mientras que la división resulta conveniente cuando ya existen retoños desarrollados. Los esquejes, por otro lado, son una alternativa práctica para las variedades que cuentan con tallos largos.

En todos los casos, el secreto está en utilizar partes sanas, evitar el exceso de humedad y respetar los periodos de cicatrización.

Aunque las suculentas son plantas resistentes, la reproducción requiere tiempo. Con los cuidados adecuados, una hoja, un retoño o un pequeño tallo pueden convertirse en una nueva planta y permitir ampliar la colección sin necesidad de comprar nuevos ejemplares.