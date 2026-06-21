Combate la flacidez de los brazos con esta sencilla rutina desde casa

Mantener los brazos fuertes y tonificados no siempre requiere acudir a un gimnasio. La atleta, entrenadora y presentadora guatemalteca Rebeca Rubio, reconocida por promover hábitos saludables y el bienestar físico, comparte una sencilla rutina que puede realizarse en casa utilizando únicamente dos botellas de agua de un litro.

Con más de cinco décadas de vida y una sólida trayectoria en el mundo del fitness, Rubio continúa inspirando a miles de personas a mantenerse activas mediante ejercicios prácticos y accesibles para cualquier edad.

Utilizando únicamente dos botellas de agua como peso, esta rutina puede realizarse desde la comodidad del hogar sin requerir aparatos de entrenamiento.

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Ejercicios para trabajar bíceps y hombros

La rutina inicia con un movimiento enfocado en los bíceps. De pie, con los brazos pegados al cuerpo y las palmas mirando hacia arriba, se deben levantar las botellas en dirección a los hombros mientras se contraen los músculos del brazo. Después, el descenso debe realizarse de manera lenta y controlada para aprovechar mejor el esfuerzo.

Posteriormente se realizan las elevaciones frontales y laterales, ejercicios que ayudan a fortalecer los hombros y mejorar la estabilidad de la parte superior del cuerpo. Con una botella en cada mano y manteniendo la espalda recta, se elevan los brazos hasta alcanzar la altura de los hombros, evitando movimientos bruscos y controlando el descenso.

Movimientos para espalda y tríceps

Otro ejercicio incluido es el remo de pie. Para realizarlo, se sujetan las botellas con las palmas enfrentadas y se flexionan los codos alternando el movimiento de cada brazo. Mientras uno asciende, el otro regresa lentamente a la posición inicial, favoreciendo el trabajo coordinado de espalda y brazos.

La rutina también contempla los llamados vuelos laterales. Con los pies separados a la altura de los hombros y una ligera flexión en los codos, se elevan los brazos hacia los costados hasta formar una especie de letra “T”. Este movimiento contribuye al fortalecimiento de hombros y parte superior de los brazos.

Finalmente, se recomienda realizar la patada de tríceps. Para ello, se inclina ligeramente el torso hacia adelante manteniendo la espalda recta y se sostiene una botella con una mano. Con el codo pegado al cuerpo, se extiende el brazo hacia atrás hasta estirarlo por completo y luego se regresa lentamente a la posición inicial.

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Constancia, la clave de los resultados

Aunque se trata de ejercicios sencillos, la especialista destaca que la constancia es fundamental para obtener resultados. Realizar esta rutina de manera frecuente, acompañada de una alimentación equilibrada y hábitos saludables.

Antes de iniciar cualquier rutina de ejercicio, es recomendable realizar un calentamiento de al menos cinco minutos para preparar los músculos y las articulaciones, reducir el riesgo de lesiones y mejorar el rendimiento durante la actividad física.