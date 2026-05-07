De las aulas a la pasarela: estudiantes reinventan la nostalgia mexicana a través de la moda

Estudiantes de la Universidad Iberoamericana, de la Licenciatura en Diseño de Moda y Textiles Sostenibles, en colaboración con la marca Panam, crearon diferentes diseños de ropa y calzado que fueron presentados en una pasarela como parte de un proyecto académico.

El proyecto se desarrolló durante cinco meses y dio como resultado una primera colección de 12 looks. Uno de los principales enfoques fue demostrar que los diseños no solo estaban pensados para presentarse en el evento, sino que algunos incluso podrían producirse y llegar a comercializarse en tiendas.

Foto: Vanessa Arteaga

La propuesta, es pensada para que, más allá de reconocer el talento de las estudiantes, se materialice su trabajo y sus ideas en productos reales.

La intención de la iniciativa es también trabajar de la mano con universidades públicas y privadas para impulsar a los jóvenes a crear y ver sus propuestas plasmadas en la industria.

Foto: Vanessa Arteaga

En primer lugar, me deja muy sorprendido, para bien, el nivel de profesionalismo que tienen estas chicas; es impresionante. No se queda en un mero ejercicio creativo en la universidad. Para que lo sepan, vamos a usar muchos de estos diseños en la realidad. No se queda solamente en la pasarela, vamos a llevarlo al mercado y vamos a darle crédito a ellas. De principio a fin fue un extraordinario trabajo”, dijo Armando Serna, gerente de publicidad en Panam.

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Asimismo, se explicó que se busca mantener al menos dos universidades activas trabajando con la marca cada año, una durante el primer semestre y otra en el segundo, respectivamente. También se adelantó que existen más colaboraciones previstas para el segundo semestre del año y que este proyecto marca un hito en la vinculación con escuelas de todo el país. Además, se informó que se lanzarán convocatorias para integrar a más instituciones educativas en futuras ediciones.

“Hoy con la Ibero trabajamos con la carrera de Diseño, pero posteriormente podrá ser, por ejemplo, con la carrera de Arquitectura y que nos ayude a trabajar con algún ajuste en las tiendas”, dijo Paola Reglin. Directora de marketing y comunicación de Panam

Foto: Cortesía

“En la Ibero hacemos vinculación con marcas porque buscamos que los estudiantes tengan un espacio de aprendizaje real; es parte de su desarrollo profesional dentro de la carrera”, dijo Andrea César Gil, maestra que encabezó el proyecto.

La docente agregó que esta dinámica permite a los estudiantes tener contacto directo con clientes y marcas, lo que resulta fundamental para su formación profesional. Señaló que en la carrera se abordan estrategias de sostenibilidad y que este tipo de proyectos fortalecen dichos aprendizajes.

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También explicó que la vinculación ayuda a entender mejor al usuario, ya que las estudiantes acudieron directamente a tiendas para conocer el target y el mercado, recabando información sobre estilos urbanos y tendencias de moda. A partir de ello, desarrollaron propuestas inspiradas en elementos como “tienditas de la esquina”, luchadores y cartas de tarot, mismas colecciones que fueron elegidas por las alumnas.

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Estudiantes fusionan moda y esencia mexicana

La identidad mexicana y la esencia de Panam, sirvieron como inspiración para el desarrollo de distintas colecciones creadas por las estudiantes:

Nos gustó mucho trabajar con Panam desde el momento uno, creamos una conexión con la marca y con todos los que estuvieron viniendo. Y desde nuestra búsqueda de temas nos dejaron mucho explorar nuestra creatividad; estamos muy agradecidas por eso”, dijo una de las alumnas.

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Sobre sus procesos creativos, las estudiantes compartieron sus inspiraciones:

Yo me inspiré en la arquitectura tradicional mexicana y en todos los elementos que la componen, así como en toda esta nostalgia de México, para poder traerlo a algo moderno y a lo que se puede poner y usar con una marca tan importante como Panam. Lo que quería representar es la manera en cómo se juntan lo nostálgico con lo moderno y la moda, que es algo que me apasiona mucho, y siento que eso se alinea con los valores de Panam, que es una marca súper nostálgica, que siempre está acorde con las tendencias y siempre está innovando”, dijo la estudiante Ainara.

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Mi idea se inspiró de las tiendas de abarrotes porque siento que en todo México es algo muy cotidiano, y hacerlo con una marca como Panam va muy de la mano con toda esa estética cotidiana que tiene la marca. Siento que eso quería representar: esta vida diaria de los mexicanos y algo con lo que todos conectamos”, dijo la alumna Valeria Franco.

Yo me basé en los rótulos de las calles. Busqué un tema en el que todo México se pudiera identificar: los rótulos para anunciar algún concierto, los rótulos que están en todo el país, en cualquier parte. Justo quería algo que hablara de lo urbano, que se mezclara con la ciudad para vivirlo día a día, porque siento que eso hace Panam, que es más para tu día a día, para usarlo en la ciudad”, dijo otra de las estudiantes.

En dicho evento, la marca Cklass contribuyó con el proyecto proporcionando modelos, mientras que la marca Her se encargó del maquillaje y peinado en la pasarela.

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