Administradora Bienestar digitaliza la administración de vivienda en México con su plataforma SHARE 

Administradora Bienestar, una de las mayores administradoras de vivienda en México, anunció la consolidación de SHARE, su plataforma digital de gestión condominal, con la que busca establecer un nuevo estándar de transparencia y servicio en un sector tradicionalmente opaco. La herramienta da a cada residente acceso, desde su teléfono, a la información financiera y operativa de su comunidad.

Durante años, la administración de condominios en México ha operado con procesos manuales, estados de cuenta poco claros y canales de comunicación lentos entre los residentes y la administración. SHARE responde a ese problema al centralizar en un solo lugar la información que históricamente ha generado desconfianza entre vecinos y administradores.

A través de la plataforma, los residentes de los desarrollos administrados por Bienestar pueden:

• Consultar su estado de cuenta y el detalle de cuotas de mantenimiento en tiempo real.

• Levantar y dar seguimiento a reportes de mantenimiento o incidencias, con trazabilidad de cada solicitud.

• Recibir comunicados oficiales y avisos de su comunidad de forma inmediata.

• Acceder a información presupuestal y de ejecución de gasto de su condominio.

Con este modelo, Administradora Bienestar atiende cerca de 86,000 hogares en 16 estados del país, ofreciendo a residentes de vivienda social, media y prémium el mismo nivel de visibilidad sobre el manejo de sus recursos.

"La confianza se construye con información. Nuestro objetivo con SHARE es que cualquier residente, sin importar el tipo de vivienda en el que viva, pueda ver con claridad en qué se usa cada peso de su cuota de mantenimiento. La transparencia dejó de ser un valor declarativo para volverse una función que cabe en la palma de la mano", señaló Gabriel Lagos, director general de Administradora Bienestar.

La compañía prevé seguir ampliando las capacidades de la plataforma durante 2026, con nuevas funciones de pagos en línea, reservas de amenidades y reportería para los comités de vecinos. Administradora Bienestar considera que la digitalización es una palanca clave para profesionalizar un sector que administra el patrimonio de millones de familias mexicanas.