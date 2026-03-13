Consiguen otra vinculación a proceso por incendio de tienda en Valle de Chalco

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) consiguió que se dictara la vinculación a proceso en contra de Luis Antonio "N", alias "El Negro", a quien se le acusa del delito de homicidio en grado de tentativa, por el incendio de una tienda en la colonia San Miguel Xico, hecho que causó lesiones de gravedad a un niño de dos años, así como a su padre y a otro hombre.

Aunque en los videos que grabaron las cámaras de seguridad de la tienda afectada solo se observa a cuatro hombres, las autoridades identificaron que en total se tuvo la participación de siete personas, de ellas cuatro ya fueron detenidas y sobre las otras tres se giró una orden de aprehensión.

Los detenidos fueron identificados como Edgar "N", alias "El Peluso"; Luis Antonio "N", alias "El Negro"; Miguel Ángel "N" y un menor de edad; los dos primeros ya fueron vinculados a proceso por tentativa de homicidio calificado y permanecen en prisión preventiva, las mismas medidas se dictaron para el menor de edad en un centro especial para adolescentes en conflicto con la ley.

Foto: Especial

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El incendio se provocó la tarde del 22 de febrero, fecha en que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera “El Mencho”, perdiera la vida tras un enfrentamiento con fuerzas federales en Jalisco, lo que provocó que en varias entidades se cometieran actos vandálicos.

En calles de dicha colonia se encontraba una camioneta de la marca GMC, así como dos motocicletas y siete masculinos, entre ellos Edgar "N", Luis Antonio "N", Miguel Ángel "N", un menor de edad, así como tres masculinos plenamente identificados, entre los que se encontraría el autor intelectual de dicho ilícito”.

Durante ese tiempo, Miguel Ángel sacó de la camioneta unas botellas con algún líquido inflamable, las cuales entrega a “El Negro” y a otro sujeto, Luis Antonio sube a una motocicleta junto a “El Peluso”, en la otra motocicleta se transportaban el menor de edad y otra persona.

Foto: FGJEM

Primero se detuvieron en una tienda de conveniencia, ubicada en la colonia Alfredo Baranda, en la esquina de avenida Moctezuma y Cuauhtémoc, donde arrojan algunas botellas para después incendiarlas.

De ahí, se trasladan a la tienda denominada “3B" ubicada en avenida Cuitláhuac, esquina con Poniente 13, de la colonia San Miguel Xico, lugar al que ingresan Luis Antonio y otro sujeto, quienes avientan hacia los estantes una bomba casera tipo molotov, para después, presuntamente, sacar de entre sus ropas las botellas que contenía un líquido inflamable”.

Esas imágenes se difundieron ampliamente en redes sociales, no conformes con arrojar el líquido a los estantes, también rocíaron al menor de edad, proceden a prenderles fuego y escapan en las motocicletas.

Foto: FGJEM

Las llamas alcanzaron al niño de dos años, que se reporta como delicado; a su papá de 49 años y a un hombre que auxilió al menor de edad, quienes también resultaron heridos.

La Fiscalía dio inicio a la investigación por los delitos de daños en los bienes y lesiones; pero el avance en las diligencias permitió advertir la probable comisión del delito diverso de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de un menor, así como la identificación de los presuntos responsables, por lo que fue solicitada ante un Juez la orden de aprehensión correspondiente en su contra”.

Van tras los demás

La fiscalía mexiquense informó que Luis Antonio "N", alias "El Negro" fue trasladado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, en donde un juez determinó su vinculación a proceso, se impuso la prisión preventiva y se establecieron dos meses para el cierre de investigación complementaria.

Además de que la FGJEM cuenta con orden de aprehensión vigente en contra de los otros tres sujetos relacionados con estos hechos, entre los que se encuentra el posible autor intelectual del incendio.

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