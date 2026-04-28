Niños en Cabildo Infantil de Chalco piden ser escuchados

En Chalco, municipio del Estado de México los niños aseguran tener miedo y ansiedad, ante los problemas de los padres sin saber a dónde recurrir, por lo que en un Cabildo Infantil exigieron contar con espacios donde los escuchen y apoyen.

Los 12 integrantes del Cabildo integrado por menores de edad, exigieron ser escuchados, pues aseguran que la violencia y conflictos en sus hogares les afecta y ello se refleja en sus calificaciones y su comportamiento en las escuelas.

Piden talleres para padres

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Consideran que es necesario que en las escuelas tengan un espacio donde haya psicólogos qué puedan ayudarlos y orientarlos de cómo afrontar los problemas que viven en sus hogares.

Asimismo, en el Cabildo cuyo tema era "Familias que dialogan, el gobierno, la sociedad y la educación”, piden que haya talleres para padres, en donde los ayuden a canalizar sus problemas que afectan a los menores.

Pidieron que orienten a los padres de cómo mantener diálogo con sus hijos," pues el respeto no se gana con gritos sino con escuchar y empatía", señalaron los menores.

Ante autoridades y padres de familia, los menores solicitaron ser escuchados, pues aseguran que son el futuro del país, y no son tomados en cuenta e incluso muchas veces marginados por los problemas familiares, que muchas veces son utilizados como un botín para controlar o presionar a su pareja, "sin importar nuestros sentimientos. Tenemos derecho a ser felices".

La alcaldesa Abigail Sánchez indicó que se atenderá las inquietudes de los menores y establecerán programas que los ayuden a enfrentar los problemas que enfrentan.

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