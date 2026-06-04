Edomex espera captar 8 mil millones de pesos por Mundial

Con una derrama económica estimada en casi ocho mil millones de pesos y un operativo especial de seguridad, el gobierno del Estado de México se prepara para recibir a miles de visitantes durante la máxima fiesta del futbol, como parte de la estrategia “Estadio de México, Destino Futbolero”.

Pese a que la entidad no será sede de partidos mundialistas, las autoridades aseguraron que participarán en el esfuerzo nacional para garantizar una experiencia segura a turistas y aficionados.

El Estado de México no es la sede como tal de esta justa deportiva, pero nos sumamos al esfuerzo nacional que está haciendo todo el país para conmemorar ese evento deportivo que es tan importante, esperamos que tanto visitantes extranjeros como nacionales y locales puedan disfrutar de estas fiestas con total seguridad”, afirmó Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México.

Foto: Especial

Como parte de este operativo, más de mil 500 elementos apoyados con 238 unidades, drones tácticos, lectores de placas y más de cinco mil cámaras con inteligencia artificial vigilarán aeropuertos, corredores turísticos y rutas estratégicas.

Además, en la entidad más de 25 mil negocios, entre hoteles, restaurantes, centros nocturnos y comercios, podrían verse beneficiados por la actividad turística durante este mes de fiesta futbolera.

El Estado de México es uno de los estados con mayor infraestructura y eso va a permitir que todos los visitantes que vienen a la Ciudad de México, a propósito del Mundial, puedan tener su oferta turística y comercial más cercana en el Estado de México. Y esta infraestructura nos permite recibir a muchos visitantes”, destacó Laura González, secretaría de Desarrollo Económico.

La estrategia contempla la promoción de destinos y rutas turísticas y el trabajo de más de 55 mil artesanas y artesanos mexiquenses.