Tultepec construirá el primer conservatorio de música en un municipio del país

Por: Zavianny Torres Baltazar

La mañanera de este viernes estuvo dedicada al Conservatorio y Centro Cultural Tultepec, cuya construcción fue una de las promesas de Claudia Sheinbaum durante su campaña presidencial. En la conferencia del pueblo, la presidenta de México anunció una inversión de 40 millones 228 mil 799.34 pesos para la construcción del Conservatorio de Música de Tultepec, Estado de México, proyecto al que se comprometió durante su campaña presidencial de 2024.

Se pretende que con esta obra se amplíe la formación artística de niñas, niños y jóvenes del Estado de México, mediante formación básica a través de cuatro bachilleratos, una licenciatura en Música Mexicana y el fortalecimiento de la actualización docente.

Este programa busca acercar a las infancias a la música y contribuir a prevenir las adicciones a las drogas. El gobierno municipal aporta los instrumentos, contrata a los docentes y adapta los espacios para las actividades.

Así lo narró la presidenta Sheinbaum: “Tenemos un tema muy bonito: ... la entrega el día de hoy de un recurso muy importante de algo que me comprometí en la campaña, que es un Conservatorio de Música para la Orquesta de Cámara Jóvenes por Tultepec. Cuando estuve en el Estado de México, en Tultepec, en campaña, tocaron estos jóvenes y me pidieron que hiciéramos un conservatorio”.

La entrega simbólica de los recursos se realizó con la participación de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez; el presidente municipal de Tultepec, Sergio Luna, y jóvenes integrantes de la orquesta municipal.

Entre las pioneras de este proyecto cultural y educativo se encuentra la politóloga Sandra Fragozo, a quien en el municipio conocen como “Sandy” y quien, en entrevista, nos comentó:

“Somos muchos quienes creemos en el proyecto del profesor Sergio Luna Cortés, un proyecto que comenzó a consolidarse desde su administración en 2013 y que, a lo largo de los años, ha impulsado oportunidades para la niñez y la juventud de Tultepec a través de la cultura, la música y el deporte.

Recuerdo con especial cariño aquella etapa en la que nacieron iniciativas como las rondallas, los equipos de fútbol y la primera Banda Sinfónica Jóvenes por Tultepec. En ese entonces, al igual que muchos de mis compañeros, tuve la oportunidad de adoptar un equipo de fútbol y una rondalla, acompañar sus esfuerzos y ser testigo del entusiasmo de niñas, niños y jóvenes que encontraron en estas actividades un espacio para desarrollar su talento.

Con el regreso del profesor Sergio Luna Cortés a la administración municipal en el periodo 2022-2024, tuve nuevamente la oportunidad de sumar esfuerzos, esta vez acompañando las gestiones para hacer realidad uno de los proyectos culturales y educativos más importantes de nuestro municipio: el Conservatorio de Música de Tultepec.

Antes de acudir al Gobierno Federal, tocamos las puertas del Gobierno del Estado de México, donde encontramos disposición y acompañamiento por parte de las secretarías de Cultura y Educación. Gracias a ello, realizamos recorridos por el Conservatorio de Música del Estado de México, en Toluca, y recibimos la orientación de su director. Reconozco especialmente la apertura y buena disposición del maestro Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación, quien atendió las gestiones del maestro Manuel Urbán Vázquez, una persona que ha dedicado tiempo, conocimiento y un enorme compromiso a impulsar este proyecto.

Durante la actual administración, también he tenido la oportunidad de participar en las mesas de trabajo establecidas con la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, junto con directivos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y del Conservatorio Nacional de Música, para continuar avanzando en este propósito.

Me siento orgullosa de haber acompañado distintas etapas de este camino, de coincidir con compañeras y compañeros que han mantenido vivo este propósito y, sobre todo, de formar parte de un proyecto que sigue apostando por el talento de nuestros jóvenes”.

El presidente municipal de Tultepec, Sergio Luna, agradeció a la presidenta por la entrega de este cheque, ya que fortalece el programa preventivo contra las adicciones “Jóvenes por Tultepec: Una nueva historia”, cuyo objetivo es que niñas, niños y jóvenes de entre 5 y 19 años tengan un espacio para su desarrollo musical. Este programa crece hoy con la creación del primer conservatorio municipal en todo el país.

De acuerdo con el proyecto ejecutivo, el conservatorio contempla la siguiente infraestructura: