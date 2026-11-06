Explosión en tianguis de Ixtapaluca: Reportan a bebé Yoali como grave

Yoali de tan sólo año y medio de edad, quien sufriera quemaduras de las vías áreas, al explotar un tanque de gas en un tianguis en el fraccionamiento Cuatro Vientos, cuando, su mamá y abuela fueron a comprar la comida.

“Se encuentra delicada, se encuentra mal mi niña, no me han dado informes nada más ayer que entre a las 5 para verla nada más me dijeron que tiene las quemaduras de segundo grado y sus pulmoncitos están dañados y su corazón también están dañados”, señaló Fernanda Gómez, mamá de Yoali

Sin embargo, hoy hay una esperanza de vida para la pequeña, luego de que la fundación Michou y Mau, las buscó para ayudarlas. Para la familia Gómez ello represente un aliciente, pues por ir a hacer las labores cotidianas, tanto la pequeña Yoali como su abuela Juana Alicia González, se encuentran graves.

“Ahora sí que habíamos ido al tianguis mi mamá, mi niña y yo, habíamos ido al tianguis para comprar para desayunar y mi mamá me mando a comprar otras cosas cuando de repente, exploto y ahí estaba mi mamá y mi niña… estaba formada para comprar fruta y verdura igual cuando explotó”, recordó Fernanda.

El tianguis de Cuatro Vientos Especial

Mencionó que luego de la explosión el caos se apoderó de las personas que acudieron al tianguis y la ayuda y tardó mucho en llegar por lo que fue un vecino quien trasladó a Yoali al hospital.

“Me eche a correr para ver a mi niña y a mi mamá, ya cuando las veo desgraciadamente estaban todas quemadas… se tardaron mucho las ambulancias partas llegar y un muchacho muy amable me subió a su carro y me trajo para acá con mi hija.

En los hospitales de Alta Especialidad y Pedro López de Ixtapaluca, continúan hospitalizados cerca de 14 personas entre ellas Yoali, sin que les haya dicho quien se hará responsable de los gastos médicos, pues nadie se ha aproximado.

“Pues es que estoy frustrada me siento triste, me siento triste no veo apoyo más que nada del municipio… no hay nada que nos apoye en ese aspecto, me siento muy sola me siento muy triste porque tengo a mi mamá a mi hija”.

Por lo que Fernanda tiene sentimientos encontrados, pues mientras hay una esperanza para su hija, su mamá y vecinos del fraccionamiento Cuatro Vientos, viven la incertidumbre, por un accidente ocasionado por negligencia.