Mejora movilidad en Santa Clara con repavimentación de calle René Quiroz

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, encabezó la inauguración de la repavimentación de la calle René Quiroz, ubicada en el pueblo de Santa Clara Coatitla.

El proyecto, considerado la segunda obra de infraestructura más importante entregada en la zona tras la renovación de la avenida Miguel Hidalgo, contempló la rehabilitación integral de las redes de drenaje y agua potable.

Durante la ceremonia del corte de listón, Cisneros Coss destacó que el compromiso de su administración es revertir los rezagos del municipio y garantizar calidad de vida a la ciudadanía.

Asimismo, anunció que el gobierno local dejará una infraestructura de mantenimiento permanente respaldada por un parque vehicular de más de 300 máquinas, entre las que destacan bacheadoras, minicargadoras y excavadoras hidráulicas.

No hay manera de conformarse en estos tiempos de tanto rezago. Jamás deben volver a permitir que nadie les haga creer que no se puede vivir con calidad de vida en este municipio", afirmó la alcaldesa ante los asistentes.

Obra integral

Por su parte, el director de Obras Públicas, Carlos Ramírez Brassetti, detalló que los trabajos abarcaron 245 metros lineales con una inversión de 7 millones 169 mil pesos procedentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun).

La obra física incluyó la colocación de 1,966.67 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico, 684.79 metros cuadrados de banquetas y 439.4 metros lineales de guarniciones. En materia hidráulica y sanitaria, se sustituyeron 234.7 metros de tubería para drenaje, se repararon descargas sanitarias y se renovaron 234.7 metros de red de agua potable junto con las tomas domiciliarias.

Adicionalmente, el director de Servicios Públicos, Carlos Cruz Ramos, informó sobre intervenciones complementarias en Santa Clara Coatitla.

Repavimentación de la calle René Quiroz, ubicada en el pueblo de Santa Clara Coatitla, Ecatepec. Especial

Estas incluyeron el despliegue de 1,021 lámparas nuevas y la reconexión de 745 luminarias. Por último, dependencias como Protección Civil y la Dirección de Medio Ambiente sumaron esfuerzos con la colocación de coladeras, poda de árboles y la plantación de 300 especies ornamentales y frutales a lo largo de la vialidad.