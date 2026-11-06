Delfina Gómez advierte retiro de concesiones a empresas que incumplan mantenimiento carretero en el Edomex

Ante las quejas ciudadanas por baches y deterioro vial, la gobernadora del Estado de México, abrió la posibilidad de retirar las concesiones a las empresas privadas que incumplan con el mantenimiento adecuado de las carreteras estatales. La mandataria enfatizó que los contratos vigentes serán sometidos a una rigurosa evaluación para garantizar que las compañías asuman plenamente sus obligaciones operativas y financieras.

“Las empresas concesionarias deberán cumplir sus contratos con la misma puntualidad con la que exigen las obligaciones del gobierno”, aseveró la titular del Ejecutivo estatal, al advertir que la revisión integral contempla examinar el grado de cumplimiento de las obligaciones privadas, evaluar el estado físico de la red carretera y revisar los avances del programa de reconstrucción organizado en cuatro etapas.

Entre los tramos viales que presentan mayores deficiencias destacan Periférico Norte, Periférico Oriente, Paseo Tollocan y Matlazincas. En estas vialidades, la Junta de Caminos del Estado de México ha tenido que intervenir directamente ante la falta de capacidad operativa de las compañías concesionarias. Los resultados de la auditoría técnica y administrativa serán presentados próximamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Por su parte, la gobernadora resaltó la rehabilitación de mil 638 kilómetros de carreteras en la región del sur mexiquense, focalizada en municipios como Tejupilco e Ixtapan de la Sal, donde las obras iniciaron a principios de año.

La gobernadora subrayó que la entidad no registraba un plan de rescate carretero de esta envergadura desde hace más de 40 años.

Actualmente, el programa estatal de rehabilitación de infraestructura vial supera el 50 por ciento de avance general. La administración del Estado de México reiteró su compromiso de mantener una vigilancia estricta sobre los títulos de concesión para asegurar carreteras eficientes.