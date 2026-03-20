Terrible explosión en Coacalco deja casa destrozada y al menos 8 heridos

Una terrible explosión se registró la mañana de este viernes 20 de marzo cerca de la Plazoleta Principal La Magdalena Huizachitla en el municipio de Coacalco, Estado de México, los primeros reportes señalan que fue originada por una acumulación de gas.

Los hechos fueron registrados en una casa ubicada en calle Monterrey cerca de la Plazoleta Principal de La Magdalena Huizachitla, reportan al menos 8 lesionados.

Autos destrozados Especial

También hubo daños mayores en vehículos y casas aledañas. Se supo que un tanque estacionario presentó problemas y sobrevino el siniestro. Vecinos indicaron que en el lugar de la explosión realizan productos para limpieza y es posible que algún químico haya hecho reacción.

Fuertes destrozos Especial

Sin embargo, serán autoridades de Protección Civil y del Municipio de Coacalco quienes continúen con las ainvestigaciones para dar con el orien del siniesro y poder deslindar responsabilidades.

*bb