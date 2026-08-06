Denuncia activista Enrique Contreras fuga de agua en Atizapán

El activista Enrique Contreras Félix denunció una fuga de agua en el tanque de almacenamiento Atizapán II, la cual recibe suministro del Macrocircuito Mexiquense, administrado por la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM).

La fuga desperdicia alrededor de tres litros de agua por segundo, lo que representa más de 10 mil litros en una hora, cifra equivalente a aproximadamente 540 garrafones”, expuso Enrique Contreras.

Contreras también señaló que el incremento en los recibos del agua en dicha entidad va en ascenso.

También recalcó que los problemas de suministro persistan y el costo del servicio continúe aumentando.

En Atizapán de Zaragoza las cosas no pueden seguir así, no es posible que sigan llegando recibos carísimos”, apunto.

Y el activista pidió revisar el estado de la red hidráulica para garantizar la distribución del agua en las colonias del municipio.

El Gobierno no está haciendo nada para que el agua llegue a la gente”, dijo.

Comentó que ha solicitado audiencia con las autoridades, desde el Presidente Pedro Rodríguez, y Wilfrido “Willy” Torres González, Jefe de la Oficina de la Presidencia, pero no ha tenido éxito para un acercamiento.