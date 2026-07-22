Edomex el estado que más ha participado en Desarme Por La Paz: Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el Estado de México es la entidad con mayor participación en el programa Sí al desarme, Sí a la paz, con la entrega de 2 mil 766 armas de fuego por dinero efectivo.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde San Pedro Totoltepec, Estado de México, la titular de Gobernación, indicó que, del 1 de octubre de 2024, al 30 de junio de 2026 se ha aplicado el programa en 54 municipios en el Edomex con la colaboración de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica.

Sí al Desarme por la Paz

“Agradecer el decidido apoyo para esta acción e informar que, del 1 de octubre de 2024, al 30 de junio de 2026, la población intercambió de forma anónima y voluntaria 2766 armas de fuego por dinero en efectivo. Y hay que decir que 2766 armas es el estado que más ha participado sus habitantes en este programa Sí al Desarme, Sí a la Paz”, resaltó.

Como parte de los resultados de atención en las causas en el Edomex, Rosa Icela Rodríguez enumeró que, a la fecha se han efectuado 440 reuniones de la mesa estatal y 14,517 de las regionales y cinco interregionales donde se alcanzaron 932 acuerdos en materia de seguridad.

La funcionaria federal explicó que en el Estado de México se desarrollaron mil 255 jornadas por la Paz con la participación activa, de más de 400 mil personas en su mayoría, niñas, niños y jóvenes.

“Y en las visitas casa por casa, las personas servidoras públicas registran las necesidades de la población, identifican y canalizan a jóvenes en contexto de vulnerabilidad. Escuchan y atienden a las familias directamente en sus hogares, detectan alerta de víctimas de violencia con acciones de respuesta inmediata y determinan espacios comunitarios y seguros”, señaló.

En la atención a las y los jóvenes, la secretaría mencionó que se construirán tres nuevos bachilleratos, 26 nuevos bachilleratos nacionales Margarita Maza, se ampliarán tres planteles de bachillerato tecnológico y se construirán 10 centros comunitarios.