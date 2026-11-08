Horacio Duarte reconoce a diputados de Morena por defensa del presupuesto para obras en Edomex

El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, reconoció a los 28 diputados federales de Morena por defender los recursos presupuestales que, afirmó, permitieron concluir obras de infraestructura y ampliar programas sociales en la entidad.

Durante el Segundo Informe de Actividades Legislativas del Grupo Parlamentario de Morena, realizado en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, Duarte destacó que la asignación de recursos permitió avanzar en proyectos de transporte, educación, seguridad y servicios públicos.

Entre las obras y acciones mencionó la construcción de proyectos de transporte como el Tren Felipe Ángeles, las universidades Rosario Castellanos y Benito Juárez, así como trabajos de drenaje, repavimentación y saneamiento de aguas.

El funcionario también resaltó la ampliación de los programas sociales y el reforzamiento de las acciones de seguridad en distintos municipios mexiquenses.

Asimismo, destacó el trabajo legislativo de los 28 diputados federales de Morena, quienes durante su informe presentaron los avances y el seguimiento del Plan Oriente, estrategia que se desarrolla en coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y la administración estatal de Delfina Gómez Álvarez.

Duarte Olivares señaló que esta coordinación ha permitido impulsar acciones en beneficio de más de 10 millones de habitantes del Estado de México.

El encuentro fue encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien acompañó a los legisladores federales durante la presentación de los resultados de su segundo año de actividades.