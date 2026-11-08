Mateo perdió la visión de su ojo derecho por bullying

Desde que entró a la primaria, Mateo, de seis años, fue víctima de bullying y aunque sus padres denunciaban dichos actos ante los directivos de la escuela Josefa Ortiz de Domínguez en San Vicente Chicoloapan, Estado de México, no hicieron nada y hoy perdió la visión de su ojo derecho.

Laura Angélica Jaime, mamá de Mateo, explicó que el menor era víctima de golpes e insultos, por lo que incluso ya no quería ir a la escuela, ante lo cual inicialmente denunciaron el hecho ante la directora y profesores, pero como no hicieron nada, decidió ya no llevarlo, pero fue amenazada.

Desde el primer grado, por eso decidí ya no mandarlo, pero la directora me mandó a llamar con amenazas sino lo mandaba a la escuela me iba a denunciar al DIF porque estaba violentando los derechos a la educación de mi niño, obviamente yo le dije que no era el caso, que era por la violencia que ellos no omitían”, afirmó.

Por lo que Mateo regresó a la escuela y los acosos siguieron hasta que presuntamente por un acto de bullying uno de sus compañeros le enterró un lápiz en el ojo.

“El pasado martes 17 de octubre a las 11:27 de la mañana aproximadamente recibí un mensaje de la maestra sobre mi hijo, diciéndome que se había agredido con otro compañerito, pero que el otro compañero le había pegado en lo que era su ojito, yo acudí inmediatamente a la escuela y me acerco nuevamente con la maestra para preguntarle que pasó y dice es que le pagaron en el ojo a su hijo”, relató.

Recordó que cuando fue por el menor, no pudo ver la lesión que tenía, pues se tapaba el ojo con su mano, pero al llevarlo al médico vieron la lesión que tenía.

“Nos retiramos de la escuela, él se retira la mano de su carita y veo que tiene como lagrimeo, nos lo llevamos a lo que es doctor y ahí en el primer contacto médico se dieron cuenta que tenía la punta de un lápiz incrustado en su ojito”, detalló.

Aunque de inmediato trataron de atenderlo, en los hospitales de la región no había el servicio.

“Me voy al médico y los primeros donde nos reciben no tenían lo suficiente para atenderlo, por lo que nos canalizan al hospital de la ceguera en Coyoacán, ahí a la hora que ya revisan a mi pequeño se percatan que ya tiene un daño, en lo que es su cornea y su cristalino afectado parte de su ojito, lo intervinieron, ahorita la lesión que tiene no ve mi niño, la razón de varios estudios, no logra tener esa visión ya de su ojito derecho”, explicó.

Angelica Jaime recuerda que después de que reclamó en la escuela lo ocurrido, en donde no se siguieron los protocolos, la directora identificada como Aurora solo trató de pagar algo de las recetas del menor para deslindarse de lo ocurrido.

La directora el mismo día de la agresión por la tarde se comunicó conmigo, yo le pedí el espacio… horas después se comunica conmigo para pedir un número de cuenta para pagar la receta, esto para ella deslindarse de la situación, obviamente no se accedió a ningún pago, incluso al otro día me volvió a contactar pidiéndome un número de cuenta, seguí sin acceder porque yo le dije que yo necesitaba hablar con los padres del menor agresor, cosa que se me negó desde el principio”, añadió.

Hoy solo piden se haga justicia para el pequeño Mateo y se busca una indemnización por el daño que le causaron.

“Que ahorita se haga la indemnización correspondiente a todo lo que los gastos que conlleva el tratamiento de mi pequeño, que las autoridades se encarguen de que realmente se a cubrir todo esto, obviamente ya le generaron una lesión de por vida que yo considero debe de ser de por vida esa facilidad de dinero para mi hijo porque cuando él sea mayor no va a poder llevar una vida normal por esa afectación que le causaron”, afirmó.

En tanto la directora ya fue llamada a deslindar responsabilidades, mientras que el presunto menor agresor sigue asistiendo a clases.