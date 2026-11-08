Azucena Cisneros entrega repavimentación de avenida Amatepec en Ecatepec

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, entregó la repavimentación de la avenida Amatepec, en la colonia Almárcigo Sur, obra que requirió una inversión de 2 millones 653 mil pesos y beneficiará directamente a 2 mil 100 familias de esta zona de la Sierra de Guadalupe.

Los trabajos se realizaron en el tramo comprendido entre las calles Tejupilco y Texcaltepec, una vialidad que presentaba un avanzado deterioro por falta de mantenimiento, pese a ser una conexión importante con otras comunidades, entre ellas La Presa.

Durante la inauguración, la presidenta municipal señaló que la recuperación de las calles forma parte de los compromisos de su administración para atender el rezago en infraestructura y servicios públicos. Precisó que los recursos provinieron del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Faismun).

Cisneros Coss adelantó que continuarán los trabajos de rehabilitación en distintas colonias y anunció que durante el próximo año se dará prioridad a la renovación de redes de drenaje, además de ampliar las acciones de alumbrado público y recuperación de espacios.

Habitantes de Almárcigo Sur reconocieron los beneficios de la intervención, al señalar que el deterioro de la avenida dificultaba el tránsito de vehículos y peatones, además de representar riesgos de caídas y accidentes.

Quique Figueroa Ramírez, vecino de la zona desde hace una década, relató que las condiciones de la calle provocaron que sufriera una fractura de rodilla. Consideró que la repavimentación permitirá caminar con mayor seguridad, particularmente a personas con discapacidad.

Por su parte, Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas municipal, explicó que la avenida Amatepec forma parte de un circuito vial que comunica con las zonas altas de la comunidad. Agregó que también están en proceso los trabajos de repavimentación de las calles Temascaltepec e Ixtapan del Oro.

Detalló que la intervención en Amatepec fue integral e incluyó la rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje, con participación de los habitantes.

Como parte de sus recorridos de supervisión, la alcaldesa también visitó las calles Tepanecas y Otomíes, en Ciudad Azteca Primera Sección, donde anunció trabajos de repavimentación y sustitución de infraestructura hidráulica y sanitaria. Los trabajos también contemplan la calle Zapotecas.

Asimismo, supervisó una jornada de limpieza en avenida Río de los Remedios, en la colonia La Glorieta, y recorrió las comunidades Nicolás Bravo, Granjas Independencia, la unidad habitacional ASA Sagitario y Franja Valle de Guadalupe.

En estos puntos, se comprometió a impulsar obras prioritarias para atender problemas de drenaje, mejorar el alumbrado público y fortalecer el suministro de agua.