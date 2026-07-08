Sentencian a 150 años de prisión a secuestradores que operaban en Toluca

Seis integrantes de la célula criminal "Los Jockes", dedicada al secuestro en varios municipios del Estado de México, fueron condenados a 150 años de prisión al acreditarse su responsabilidad en la privación de la libertad de dos personas, a las que liberaron horas después.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que tras aportar las pruebas necesarias, un juez dictó dicha sentencia contra Óscar David Olvera Castillo, Irving Adán Altamirano Moreno, Duilio Álvarez Francisco, Blanca Elena Lorenzana Reyes, Enrique Velázquez Cruz y de Juan Carlos Laguna Zárate, por el delito de secuestro exprés.

“Estos sujetos formaban parte de una célula criminal autodenominada "Los Jockes", dedicada al robo de vehículos con violencia, secuestro y tráfico; portación y acopio de armas”.

En la investigación del caso se pudo establecer que el 16 de octubre del año pasado, en el municipio de Toluca, los acusados amenazaron a dos mujeres con un arma de fuego para robarles su vehículo, dinero y pertenencias.

A ambos los llevaron a un hotel cercano, en donde uno de los hombres les hizo una propuesta sexual para dejarlas en libertad, horas más tarde las mujeres fueron liberadas.

“Por medio de los trabajos de investigación se identificó a Óscar David Olvera Castillo, Irving Adán Altamirano Moreno, Duilio Álvarez Francisco, Blanca Elena Lorenzana Reyes, Enrique Velázquez Cruz y a Juan Carlos Laguna Zárate, como los responsables de este ilícito”.

Luego de conseguir la detención de todos ellos, fueron ingresados el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona para iniciar el proceso legal, el cual concluyó con la sentencia de 150 años de prisión, además de suspender sus derechos civiles y políticos.

En las indagatorias de la fiscalía mexiquense se estableció que "Los Jockes" operaban en los municipios de Toluca, Xonacatlán, Villa Cuauhtémoc y Temoaya, así como tener relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), actualmente once integrantes de esa organización se encuentran presos, de los cuales ocho ya fueron sentenciados.