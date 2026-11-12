Procesan a acusados de abuso sexual y homicidio contra niña en Chimalhuacán

Por el presunto abuso sexual y homicidio de una menor de tres años en Chimalhuacán, Estado de México, la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) consiguió la vinculación a proceso contra Fidel “N”, Guadalupe “N” y Gavriela “N”, quienes fueron acusados de dichos delitos.

El Ministerio Público aportó las pruebas necesarias para que un juez iniciara el proceso con contra de tres personas por los hechos cometidos el pasado 19 de octubre.

En la investigación se estableció que esa fecha la víctima estaba en un domicilio de la colonia Buenavista, en compañía de Guadalupe “N” madre de la menor, Fidel “N”, padrastro y Gavriela “N”, madre del presunto agresor.

“En algún momento Fidel “N” habría golpeado a la menor, con la complacencia de la madre de la víctima y luego habría abusado sexualmente de ella, hasta que una persona entró al domicilio y logró que terminara la agresión”.

La menor fue llevada al Hospital General de Chimalhuacán, para tratar de ocultar la causa de las lesiones de la menor, Gavriela “N” dijo al personal médico que la niña se cayó de una litera.

Sin embargo, tras la valoración médica y por el estado de salud grave, el médico legista concluyó que sufrió violencia sexual y síndrome del niño maltratado.

“Ante el grave estado de salud de la víctima, el 30 de octubre del presente, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Chimalhuacán, en representación de la víctima, presentó la denuncia formal”.

Luego de identificar a los presuntos responsables, se consiguió su detención y posterior ingreso al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, en donde quedaron a disposición del juez.

Además de la vinculación a proceso contra Fidel “N”, Guadalupe “N” y Gavriela “N”, se les impuso como medida cautelar prisión preventiva y se establecieron tres meses para las averiguaciones complementarias.

Por el delito de violación se podría establecer una sanción de hasta 109 años de prisión, mientras que por el de lesiones, 21 años.