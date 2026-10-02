¡Más transporte, salud y educación! Así es el megaplán de infraestructura de Delfina Gómez para el Edomex

La gobernadora Delfina Gómez alista un estratégico paquete de infraestructura, transporte, educación y salud para la segunda mitad de su administración en el Estado de México.

Entre las obras prioritarias de movilidad destaca la conclusión de la Línea 3 del Mexicable, que actualmente registra un 76% de avance, así como el desarrollo de las líneas 5 (Lechería a El Rosario), 6 (Zinacantepec a Lerma), 7 (Panteón de Los Rosales a Pantitlán) y 8 (La Paz a San Lázaro) del Mexibús. De manera complementaria, en el mes de noviembre iniciará un programa integral de bacheo y repavimentación de vialidades en coordinación directa con los municipios mexiquenses.

En el sector educativo, la mandataria anunció la creación de cuatro nuevas instituciones de educación superior: la Universidad Agroalimentaria del Sur en Coatepec Harinas, la Universidad Aeronáutica en Tecámac, la Universidad Químico-Biológica en Lerma y la Universidad de Electromovilidad en Temascalapa. A esta oferta académica se añadirá la edificación de nueve planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en trabajo conjunto con el Gobierno de México.

En materia de salud pública, la administración pondrá en marcha el programa Clínica de Salud Bienestar Contigo, enfocado en mujeres de 18 a 64 años en situación de pobreza.

Dicha estrategia arrancará con un padrón de 300 mil beneficiarias y 20 clínicas operativas con servicios de consulta general, optometría, odontología, estudios de laboratorio y entrega de medicamentos gratuitos. Asimismo, a finales de este año iniciarán 23 obras de desarrollo urbano, entre las que destacan los mercados de La Flor en Villa Guerrero y San Judas Tadeo en Huehuetoca, además de deportivos, albercas semiolímpicas y plazas cívicas.

Para fortalecer la seguridad, se modernizarán las instalaciones de vigilancia y se construirá un nuevo cuartel de la Policía Estatal en Texcapilla, municipio de Texcaltitlán, con capacidad para 500 elementos.

Por último, la administración reforzará las obras de acceso al agua potable, el combate al desempleo y la atracción de inversiones, al tiempo que ampliará el modelo Ciudad Mujeres y pondrá en operación dos Centros Colibrí en Teoloyucan y Huehuetoca para la atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.