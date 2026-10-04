Horacio Duarte llama a Morena a evitar disputas anticipadas por candidaturas

Durante los festejos por el 15 aniversario de Morena en el Estado de México, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, llamó a la militancia a cerrar filas, evitar disputas anticipadas por candidaturas y privilegiar el trabajo, la unidad y las causas del movimiento.

Ante militantes y simpatizantes, Duarte Olivares señaló que antes de pensar en puestos o cargos deben mantenerse firmes los principios y proyectos que dieron origen a Morena, al tiempo que llamó a actuar con prudencia y tolerancia para fortalecer la unidad interna.

“Antes de puestos y cargos hay principios, hay proyectos (…) llamar a la unidad, pero la unidad no se construye con discursos o frases bonitas, se construye con acciones, tolerancia y tolerancia para juntos sumar”, afirmó.

El funcionario estatal destacó que recordar los orígenes del movimiento es fundamental para evitar que se pierda el rumbo y sostuvo que dentro de Morena las posiciones deben alcanzarse mediante el trabajo y el respaldo ciudadano, no por herencias o acuerdos anticipados.

“Aquí no es escalafón sindical, aquí todo se gana con trabajo, no hay herencias, no hay destino o manifiestos, sino con la voluntad del pueblo de construir”, sostuvo el encargado de la política interna del gobierno encabezado por la maestra Delfina Gómez.

Durante el encuentro, Horacio Duarte también recibió un reconocimiento por su trayectoria dentro del movimiento. El acto fue encabezado por Luz María Hernández Bermúdez, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena.

Al festejo acudieron presidentas y presidentes municipales, diputadas y diputados federales y locales, regidores, síndicos, así como militantes y simpatizantes de Morena en el Estado de México.

El llamado del secretario general de Gobierno ocurre en el marco de la celebración del aniversario del partido y tuvo como eje la necesidad de mantener la cohesión interna, privilegiar el trabajo y las causas del movimiento por encima de intereses personales o aspiraciones electorales anticipadas.